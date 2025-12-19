ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Το... πάρτι του Ραζβάν και το «πράσινο» σερί!

Το ρεκόρ του Λουτσέσκου, το αήττητο σερί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, η χειρότερη εκτός έδρας επίδοση του Παναθηναϊκού από το 2017. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε όχι μόνο για το ντέρμπι της Super League, αλλά για όλη την αγωνιστική στην Ευρώπη στα Crazy Stats!

Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής στη Super League διεξάγεται το απόγευμα της Κυριακής, όταν ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» ναι μεν κέρδισε το ματς του πρώτου γύρου, αλλά η τελευταία φορά που έκαναν το «2 στα 2» στο ζευγάρι στην κανονική διάρκεια ήταν τη σεζόν 2014-15. Θα τα καταφέρουν ξανά; Βρίσκουμε το διπλό στο 3.70.



Οι γηπεδούχοι, πάντως, εντυπωσιάζουν στην Τούμπα, όπου τρέχουν αήττητο σερί 12 αγώνων για τη Super League, κερδίζοντας τους 11 από αυτούς. Τα συνολικά τέρματα, μάλιστα, σε αυτό το διάστημα είναι 27-4… Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη, έχει κερδίσει μόλις 3 από τα 14 τελευταία του ματς εκτός έδρας στο πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η χειρότερη στο ίδιο έτος από το 2017. Συν ότι ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει κερδίσει 16 φορές τους «πράσινους», περισσότερες από κάθε άλλον προπονητή τα τελευταία 11 χρόνια. Ο άσος προσφέρεται στο 1.98.

Από εκεί και πέρα, ο Τάισον έχει καλή παράδοση τελευταία στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, έχοντας 1 γκολ και 6 ασίστ σε 11 ματς, κορυφαία του επίδοση στο πρωτάθλημα. Στη νέα αγορά της bwin «Καλύτεροι παίκτες» η επιλογή για 10+ πόντους για τον Τάισον πληρώνει 2.65.

Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Τα σερί & η παράδοση

6 - Aston Villa have won 10 of their last 11 Premier League games (L1), including each of the last six in a row; their outright longest ever winning streak in the competition. Unai. pic.twitter.com/NxbpqOf4wq — OptaJoe (@OptaJoe) December 14, 2025

Η σούπερ φορμαρισμένη Άστον Βίλα υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το απόγευμα της Κυριακής. Οι Red Devils έχουν εντυπωσιακή παράδοση στο ζευγάρι, καθώς έχουν χάσει μόλις 1 από τα 26 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στο Villa Park! Έφυγαν με νίκη και στις 2 προηγούμενες επισκέψεις της από το συγκεκριμένο στάδιο, με το διπλό τώρα να προσφέρεται στο 3.10. Οι γηπεδούχοι, βέβαια, βρίσκονται σε εκπληκτική κατάσταση και προέρχονται από 9 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, κάνοντας την κορυφαία τους επίδοση από το 1914! Στο 2.15 ο άσος.

Από εκεί και πέρα, ο Μπρούνο Φερνάντες έχει μοιράσει ασίστ σε κάθε ένα από τα 5 προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια της Γιουνάιτεντ στο πρωτάθλημα και αν το κάνει ξανά, θα πρόκειται για νέο ρεκόρ. Στο 4.75 να μοιράσει έστω 1 ασίστ ο Μπρούνο Φερνάντες. Τέλος, ο Μόργκαν Ρότζερς εντυπωσιάζει τελευταία με τη φανέλα της Βίλα και έχει άμεση συμμετοχή σε 8 από τα 11 πιο πρόσφατα τέρματα της ομάδας του με 5 γκολ και 3 ασίστ. Στην αγορά «Καλύτεροι παίκτες» η επιλογή για 10+ πόντους για τον Ρότζερς προσφέρεται σε απόδοση 2.30.

Γιουβέντους – Ρόμα: Διαδοχικές οι ισοπαλίες

Το μεγάλο ματς της αγωνιστικής στη Serie A διεξάγεται στο Τορίνο, όπου το βράδυ του Σαββάτου η Γιουβέντους αντιμετωπίζει τη Ρόμα. Και τα 3 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα έληξαν ισόπαλα, με την τελευταία φορά που αυτό το σερί έφτασε στα 4 ματς να είναι το 1985. Η ισοπαλία αυτή τη φορά προσφέρεται στο 3.25.

Οι «μπιανκονέρι», άλλωστε, προέρχονται από 3 ισοπαλίες στα 5 πιο πρόσφατα παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα εντός έδρας. Η παράδοση, πάντως, «μιλάει» υπέρ των γηπεδούχων, που έχουν χάσει μόλις 1 από τα 10 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια, ενώ στο Τορίνο τα πράγματα είναι ακόμα καλύτερα με 11 νίκες στα 14 πιο πρόσφατα μεταξύ τους ματς, χάνοντας μόλις 1 φορά. Βρίσκουμε τον άσο στο 2.05.

bwin Quick Hits

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Κηφισιά, την οποία έχει κερδίσει και στα 3 μεταξύ τους παιχνίδια μέχρι τώρα για το πρωτάθλημα, σκοράροντας 3+ γκολ σε κάθε μία από αυτές τις νίκες. Επίσης, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κερδίσει και τα 12 πιο πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια τους στη Super League, σκοράροντας 32 γκολ, επίδοση που είναι η κορυφαία τους από το 2019. Σε απόδοση 2.15 ο συνδυασμός άσου με Over 3,5 γκολ.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον ΟΦΗ, τον οποίο έχει κερδίσει στα 8 από τα 9 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια εντός έδρας για το πρωτάθλημα. Η Ένωση, επίσης, προέρχεται από 6 διαδοχικές νίκες στη Super League, επίδοση που είναι η κορυφαία της από το 2006 (με τον Λορένσο Σέρα Φερέρ στον πάγκο). Ο άσος τώρα προσφέρεται στο 1.22.

Ο Αστέρας Τρίπολης έχει τις περισσότερες εντός έδρας ισοπαλίες στη σεζόν στη Super League (5). Με ακόμα μία θα κάνει νέο ρεκόρ συλλόγου. Θα συμβεί αυτό κόντρα στον Άρη; Η ισοπαλία προσφέρεται στο 3.10.

Το πρόγραμμα της Super League κλείνει τη Δευτέρα, όταν ο Πανσερραϊκός φιλοξενεί τον Λεβαδειακό. Οι φιλοξενούμενοι έχουν κερδίσει και τα 4 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, τη στιγμή που οι γηπεδούχοι μετράνε 8 διαδοχικές ήττες και κινδυνεύουν να ισοφαρίσουν τη χειρότερη επίδοση στην ιστορία τους από το 1980. Το διπλό πληρώνει 1.60.

22 - Tottenham have picked up just 22 points across their opening 16 Premier League games this season (W6 D4 L6), last recording fewer at this stage of a league campaign in 2008-09 (18). Stuttering. pic.twitter.com/yEktBYLcBh — OptaJoe (@OptaJoe) December 14, 2025

Η Λίβερπουλ δοκιμάζεται αυτή την αγωνιστική στην έδρα της Τότεναμ, την οποία πέρυσι κέρδισε δύο φορές με σκορ 6-3 και 5-1! Το θέαμα είναι πάντα πλούσιο στο ζευγάρι, κάτι που φαίνεται από το γεγονός ότι στα 3 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια σημειώθηκαν συνολικά 21 τέρματα! Το Over 3,5 τώρα προσφέρεται σε απόδοση 2.55. Από εκεί και πέρα, ο Εκιτίκε έχει σκοράρει από 2 γκολ στα 2 τελευταία του ματς στην Premier League. Μόνο ο Λουίς Σουάρες βρήκε δίχτυα τουλάχιστον 2 φορές σε 3 διαδοχικά ματς για τους Reds (το 2013). Σε απόδοση 6.75 η επιλογή να σκοράρει 2 ή περισσότερα γκολ ο Εκιτίκε.

Η Μπαρτσελόνα έχει πολύ δύσκολη έξοδο στην έδρα της Βιγιαρεάλ, όμως θα ποντάρει στην εξαιρετική παράδοση που έχει στο ζευγάρι τελευταία χρόνια. Οι «μπλαουγκράνα» δεν έχουν χάσει κανένα από τα 16 προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια τους στο ζευγάρι για τη LaLiga, κερδίζοντας τα 12 από αυτά! Επίσης, μετράνε 7 διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα, ενώ σκοράρουν για 37 σερί ματς, επίδοση που είναι η κορυφαία τους από το 2013. Στο 1.90 βρίσκουμε το διπλό.

Η Άρσεναλ έχει απαιτητική έξοδο στην έδρα της Έβερτον, επί της οποίας όμως τρέχει αήττητο σερί 5 αγώνων στο πρωτάθλημα, με το διπλό τώρα να προσφέρεται στο 1.62. Και τα δύο περσινά μεταξύ τους παιχνίδια, πάντως, έληξαν ισόπαλα και 3 διαδοχικές ισοπαλίες έχουμε να δούμε στο ζευγάρι από το 2013, όταν ο Αρτέτα είχε ξεκινήσει και στα 3 εκείνα παιχνίδια για τους Gunners. Η ισοπαλία τώρα πληρώνει 3.80. Από εκεί και πέρα, ο Λεάντρο Τροσάρντ έχει πετύχει και τα 2 γκολ της Άρσεναλ στα 2 τελευταία εκτός έδρας ματς κόντρα στην Έβερτον, ενώ έχει άμεση συμμετοχή σε 9 γκολ στις 9 τελευταίες εξόδους των «κανονιέρηδων» στο πρωτάθλημα. Το να σκοράρει τώρα ο Τροσάρντ οποιαδήποτε στιγμή προσφέρεται σε απόδοση 3.20.

Η Ρεάλ υποδέχεται τη Σεβίλλη, από την οποία δεν έχει χάσει σε κανένα από τα 16 πιο πρόσφατα μεταξύ τους ματς στη Μαδρίτη, φτάνοντας 15 φορές στη νίκη (τελευταία της ήττα το 2009). Στο 1.23 ο άσος. Από εκεί και πέρα, ο Μπαπέ έχει ανοίξει το σκορ σε 19 παιχνίδια στη LaLiga για τη Ρεάλ από τη στιγμή που μετακόμισε στην Ισπανία, επίδοση που είναι η κορυφαία στην κατηγορία. Στο 2.75 η απόδοση να πετύχει το πρώτο γκολ ο Μπαπέ.

Η Νιουκάστλ φιλοξενεί την Τσέλσι στο παιχνίδι που ανοίγει το πρόγραμμα της Premier League. Οι «καρακάξες» έχουν κερδίσει και τα 3 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια εντός έδρας στο ζευγάρι, επίδοση που είναι η κορυφαία τους από το 1998. Ο άσος τώρα πληρώνει 2.65. Από εκεί και πέρα, οι γηπεδούχοι έχουν δεχθεί γκολ σε κάθε ένα από τα 9 τελευταία ματς για την Premier League. Το G/G προσφέρεται σε απόδοση 1.55.

Η Μάντσεστερ Σίτι φιλοξενεί τη Γουέστ Χαμ, από την οποία δεν έχει χάσει σε καμία από τις 19 προηγούμενες μεταξύ τους αναμετρήσεις (τελευταία ήττα το 2015 με 1-2). Οι Citizens, μάλιστα, κέρδισαν και τα 5 πιο πρόσφατα, σκοράροντας σε όλες τις περιπτώσεις 3+ τέρματα. Σε ενισχυμένη απόδοση 2.25 βρίσκουμε τον συνδυασμό του άσου με Over 3,5 γκολ. Από εκεί και πέρα, ο Χάαλαντ έχει πετύχει 9 γκολ κόντρα στη Γουέστ Χαμ για την Premier League. Το να ανοίξει τώρα το σκορ ο Χάαλαντ προσφέρεται στο 2.75.

Η Βαλένθια υποδέχεται τη Μαγιόρκα το βράδυ της Παρασκευής, με τις «νυχτερίδες» να μην χάνουν κανένα από τα 4 προηγούμενα παιχνίδια τους τη συγκεκριμένη μέρα, κερδίζοντας τα 3 από αυτά. Ο άσος τώρα προσφέρεται σε απόδοση 2.00.

Κανένα από τα 11 προηγούμενα παιχνίδια με αντίπαλο την Αλαβές δεν έχει χάσει η Οσασούνα για το πρωτάθλημα, σερί που είναι το κορυφαίο στην ιστορία της. Βρίσκουμε τον άσο στο 2.30. Επίσης, ο Άντε Μπούντιμιρ έχει σκοράρει στα 4 από τα 5 προηγούμενα παιχνίδια του με αντίπαλο την Αλαβές. Το να σκοράρει ο Μπούντιμιρ οποιαδήποτε στιγμή πληρώνει 2.30.

Ο Δεκέμβριος δεν πηγαίνει καλά για την Μπράιτον, που δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 9 τελευταία της παιχνίδια για την Premier League τον συγκεκριμένο μήνα. Θα το εκμεταλλευτεί η Σάντερλαντ, για να φτάσει στη νίκη; Η διπλή ευκαιρία Χ2 προσφέρεται σε απόδοση 2.20.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο έχει χάσει και στις 5 προηγούμενες επισκέψεις της στην έδρα της Έλτσε για το πρωτάθλημα. Παράλληλα, οι γηπεδούχοι τρέχουν αήττητο σερί 12 αγώνων στο γήπεδό τους, σερί που είναι το κορυφαίο από το 1977. Ο άσος πληρώνει 2.45.

7 - Only Fulham (nine) are the team in Europe's Top 5 Leagues that have conceded more goals in the first 15 minutes after halftime than Athletic Club this season (seven, as many as four other teams), being the 32% of their total goals conceded. Slept.#ATH 🦁 pic.twitter.com/QtrtJMkwSq — OptaJose (@OptaJose) December 15, 2025

Η Εσπανιόλ μετράει 4 διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα στην Ισπανία, σερί που είναι το κορυφαίο της από τον Μάιο του 2009. Η τελευταία φορά που έφτασε στις 5 νίκες ήταν το 1999. Θα ισοφαρίσει εκείνη την επίδοση κόντρα στην Μπιλμπάο; Η διπλή ευκαιρία Χ2 πληρώνει 2.05.

Η Μπέρνλι προέρχεται από 7 διαδοχικές ήττες στην Premier League και κινδυνεύουν να ισοφαρίσουν τη χειρότερη επίδοση στην ιστορία τους από το 1995. Θα το εκμεταλλευτεί η Μπόρνμουθ, για να φτάσει στη νίκη; Ο άσος προσφέρεται στο 1.47.

Κανένα από τα 20 προηγούμενα παιχνίδια της για την Premier League δεν έχει κερδίσει η Γουλβς, τη στιγμή που αυτό το αρνητικό σερί έχει φτάσει στα 10 ματς εντός έδρας, επίδοση που είναι η χειρότερή της από το 2012. Θα το εκμεταλλευτεί η Μπρέντφορντ; Στο 2.05 βρίσκουμε το διπλό.

Η Κρίσταλ Πάλας είναι η ομάδα με τους περισσότερους εκτός έδρας βαθμούς (34) στο 2025 στην Premier League, έχοντας και τις περισσότερες νίκες (10). Τώρα, θα αντιμετωπίσει τη Λιντς. Το διπλό προσφέρεται στο 2.70.

Το βράδυ της Δευτέρας η Φούλαμ υποδέχεται τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Οι γηπεδούχοι έχουν κερδίσει και τα 3 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια σε αυτό το στάδιο με συνολικό σκορ 9-1. Η ανεβασμένη Φόρεστ, όμως, δεν έχει χάσει κανένα από τα 9 τελευταία της παιχνίδια τη συγκεκριμένη μέρα. Θα σπάσει την κακή παράδοση; Η διπλή ευκαιρία Χ2 πληρώνει 1.58.

Η Ντόρτμουντ έχει κερδίσει τα 21 από τα 23 προηγούμενα εντός έδρας ματς κόντρα στην Γκλάντμπαχ για την Bundesliga, χάνοντας μόλις 1 φορά σε αυτό το σερί. Έφτασε στη νίκη, μάλιστα, και στις 11 προηγούμενες περιπτώσεις. Ο άσος προσφέρεται στο 1.50.

Ο Λέναρτ Καρλ εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Μπάγερν και έκανε νέο ρεκόρ, έχοντας 3 γκολ και 2 ασίστ σε ηλικία 17 ετών. Το να σκοράρει και πάλι ο Καρλ οποιαδήποτε στιγμή κόντρα στη Χάιντενχαϊμ προσφέρεται σε απόδοση 2.45.

5 - Bayern Munich's Lennart Karl yesterday recorded his fifth direct goal involvement in the Bundesliga at the age of 17 (3 goals, 2 assists) – a new club record, never before has an FCB player achieved so many goal involvements in the Bundesliga before turning 18. Precocious. pic.twitter.com/TjiZKa04G1 — OptaFranz (@OptaFranz) December 15, 2025



Η Λειψία υποδέχεται τη Λεβερκούζεν, με τους γηπεδούχους να έχουν κερδίσει και τα 6 φετινά εντός έδρας παιχνίδια τους για το πρωτάθλημα, τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι ηττήθηκαν στις 2 από τις 3 προηγούμενες δικές τους εξόδους. Ο άσος τώρα πληρώνει 2.05.

Στην Ολλανδία, ο Άγιαξ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ναϊμέγκεν, με το θέαμα να είναι πάντα πλούσιο στα μεταξύ τους παιχνίδια. Πιο συγκεκριμένα έχουν σημειωθεί 4+ τέρματα σε κάθε ένα από τα 4 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια! Βρίσκουμε τώρα το Over 3,5 στο 2.15.

Η Αϊντχόφεν δοκιμάζεται στην έδρα της Ουτρέχτης, από την οποία έχει χάσει μόλις 1 από τα 24 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια (0-3 το 2019)! Βρίσκουμε το διπλό στο 1.70.

Στη Σκωτία, η Χαρτς είδε τη διαφορά της στην κορυφή να παγιώνεται και πάλι και τώρα ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Ρέιντζερς. Η τελευταία φορά που οι γηπεδούχοι πέτυχαν σερί νίκες στο ζευγάρι ήταν τον Απρίλιο του 1996. Η Χαρτς, μάλιστα, έχει κερδίσει και τα 3 παιχνίδια της φέτος κόντρα σε Ρέιντζερς και Σέλτικ και ψάχνει ιστορικό ρεκόρ: η τελευταία ομάδα που πέτυχε 4 σερί νίκες κόντρα στους δύο «μεγάλους» ήταν η Νταντί το 1985. Θα τα καταφέρουν οι γηπεδούχοι; Στο 2.10 ο άσος.

Για το Σούπερ Καπ Ιταλίας η Μπολόνια αντιμετωπίζει την Ίντερ το βράδυ της Παρασκευής. Οι Rossoblù έχουν χάσει μόλις 1 από τα 6 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στη μοναδική περίπτωση που οι δυο τους συναντήθηκαν σε ουδέτερο γήπεδο, έφτασαν στη νίκη με 2-0 το 1964. Η διπλή ευκαιρία 1Χ πληρώνει 2.15. Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει άλλος παίκτης να έχει πετύχει περισσότερα γκολ στο Κόπα Ιτάλια από τον Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος έχει σκοράρει 4 φορές (όσες και ο Ντιμπάλα). Στο 2.45 η απόδοση να σκοράρει αυτή τη φορά οποιαδήποτε στιγμή ο Λαουτάρο Μαρτίνες.

Τα 8 από τα 11 τελευταία ματς ανάμεσα σε Σασουόλο και Τορίνο στην έδρα της πρώτης έληξαν ισόπαλα. Θα συνεχιστεί αυτό το σερί; Η ισοπαλία αυτή τη φορά πληρώνει 3.20.

Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί η Αταλάντα στις 9 προηγούμενες επισκέψεις της στην έδρα της Τζένοα για το πρωτάθλημα, κερδίζοντας στις 7 από αυτές. Βρίσκουμε το διπλό στο 1.95.

