Ο δισεκατομμυριούχος Ανάντ Αμπανί έκανε ένα σπάνιο δώρο στον Λιονέλ Μέσι κατά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ινδία.

Η περιοδεία του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία, δεν στέφθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία. Ο Αργεντινός, ωστόσο, φάνηκε να απολαμβάνει το ταξίδι του στην πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου και πριν αναχωρήσει έκανε μία επίσκεψη στο κέντρο διάσωσης και προστασίας άγριας ζωής «Vantara», που ίδρυσε ο δισεκατομμυριούχος Ανάντ Αμπανί.

Ο Μέσι ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις, ήρθε σε επαφή με διασωθέντα ζώα και ενημερώθηκε για το έργο του κέντρου, προβάλλόντας έτσι της σημασίας της προστασίας της άγριας ζωής. Παράλληλα, εμφανίστηκε να φορά ένα εξαιρετικά σπάνιο ρολόι Richard Mille RM 003-V2 GMT Tourbillon η αξία του οποίου αγγίζει τα 3,8 εκατομμύρια ευρώ!

Ο ίδιος φωτογραφήθηκε φορώντας το σπανιότατο αυτό μοντέλο, με μόλις12 ίδια κομμάτια να κυκλοφορούν παγκοσμίως. Πρόκειται για ένα σπάνιο δώρο κατασκευασμένο από καουτσούκ και κρύσταλλα ζαφειριού το οποίο έλαβε από τον πάμπλουτο Ινδό κληρονόμο κατά την επίσκεψή του στο κέντρο φυσικής ιστορίας.