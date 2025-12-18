Μέσι: Το αδιανότητο ποσό που κόστισε το ρολόι που έλαβε ως δώρο στην Ινδία
Η περιοδεία του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία, δεν στέφθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία. Ο Αργεντινός, ωστόσο, φάνηκε να απολαμβάνει το ταξίδι του στην πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου και πριν αναχωρήσει έκανε μία επίσκεψη στο κέντρο διάσωσης και προστασίας άγριας ζωής «Vantara», που ίδρυσε ο δισεκατομμυριούχος Ανάντ Αμπανί.
Ο Μέσι ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις, ήρθε σε επαφή με διασωθέντα ζώα και ενημερώθηκε για το έργο του κέντρου, προβάλλόντας έτσι της σημασίας της προστασίας της άγριας ζωής. Παράλληλα, εμφανίστηκε να φορά ένα εξαιρετικά σπάνιο ρολόι Richard Mille RM 003-V2 GMT Tourbillon η αξία του οποίου αγγίζει τα 3,8 εκατομμύρια ευρώ!
Ο ίδιος φωτογραφήθηκε φορώντας το σπανιότατο αυτό μοντέλο, με μόλις12 ίδια κομμάτια να κυκλοφορούν παγκοσμίως. Πρόκειται για ένα σπάνιο δώρο κατασκευασμένο από καουτσούκ και κρύσταλλα ζαφειριού το οποίο έλαβε από τον πάμπλουτο Ινδό κληρονόμο κατά την επίσκεψή του στο κέντρο φυσικής ιστορίας.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Lionel Messi received an incredibly rare gift from an Indian billionaire during his 'GOAT Tour' of India.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 18, 2025
He was gifted an ultra-rare RM 003-V2 GMT Tourbillon 'Asia Edition' watch.
Perplexity values the watch at around $1.1m. pic.twitter.com/bUWEj0touL
