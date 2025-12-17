Ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια έλυσε τον γρίφο για την Παρί στον τελικό του Διηπειρωτικού απέναντι στην Φλαμένγκο, δίνοντας το προβάδισμα στους Παριζιάνους.

Η Παρί Σεν Ζερμέν τα σάρωσε όλα την περασμένη σεζόν! Τρεμπλ με πρωτάθλημα, κύπελλο και φυσικά το βαρύτιμο τρόπαιο του Champions League! Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε θέλει να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο και έχει την ευκαιρία να κλείσει τοι 2025 με ακόμη ένα τρόπαιο, το Διηπειρωτικό.

Οι Παριζιάνοι αναμετρώνται με την Φλαμένγκο στην Ντόχα και είναι κυρίαρχοι στο πρώτο ημίχρονο του τελικού. Μόλις στο 8', ο Φαμπιάν Ρουίθ έβαλε μπροστά την Παρί, τέρμα το οποίο τελικά ακυρώθηκε. Ωστόσο, η πίεση των τυπικά γηπεδούχοι μεταφράστηκε σε γκολ λίγο πριν την ανάπαυλα. Στο 38', ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια αξιοποίησε στο έπακρο το γύρισμα του Ντουέ, σκοράροντας από κοντά για το 1-0, βάζοντας μπροστά στο σκορ την Παρί.

Να σημειωθεί ότι ο Λι αντικαταστάθηκε στο 35' και ο τραυματισμός του φαίνεται να είναι σοβαρός καθώς δεν μπορούσε καν να πατήσει στα πόδια του και αποχώρησε υποβασταζόμενος. Την θέση του πήρε ο Μαγιουλού.