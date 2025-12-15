Απολύθηκε ο προπονητής που έκανε επαγγελματία τον Καρέτσα: Παρελθόν από τη Γκενκ ο Φινκ

Στην αγορά για την εύρεση νέου προπονητή βρίσκεται η Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα μετά την απόλυση του Θόρστεν Φινκ.

Ο Θόρστεν Φινκ είναι ο άνθρωπος που δύσκολα θα ξεχάσει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας καθώς του πρόσφερε το επαγγελματικό του ντεμπούτο και έκτοτε πορεύθηκαν μαζί μέχρι και σήμερα, μετρώντας 65 ματς με τον βελγικό σύλλογο.

Ωστόσο, η Γκενκ ψάχνει πλέον για νέο προπονητή, καθώς προχώρησε στη λύση της συνεργασίας της με τον 58χρονο προπονητή μετά την εντός έδρας ισοπαλία με τη Βέστερλο (1-1).

Ουσιαστικά, ο Βέλγος κόουτς «πλήρωσε» την κακή πορεία της ομάδας μέχρι τώρα τόσο στην Ευρώπη όσο και στο πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να προχωρήσει σε αυτή την αλλαγή λίγο πριν κλείσει το 2025.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός εξελίχθηκε στα χέρια του και στα 65 παιχνίδια που έπαιξε υπό τις οδηγίες του, μέτρησε πέντε γκολ με δεκατρεις ασίστ στο παλμάρε του.