Απολύθηκε ο προπονητής που έκανε επαγγελματία τον Καρέτσα: Παρελθόν από τη Γκενκ ο Φινκ
Ο Θόρστεν Φινκ είναι ο άνθρωπος που δύσκολα θα ξεχάσει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας καθώς του πρόσφερε το επαγγελματικό του ντεμπούτο και έκτοτε πορεύθηκαν μαζί μέχρι και σήμερα, μετρώντας 65 ματς με τον βελγικό σύλλογο.
Ωστόσο, η Γκενκ ψάχνει πλέον για νέο προπονητή, καθώς προχώρησε στη λύση της συνεργασίας της με τον 58χρονο προπονητή μετά την εντός έδρας ισοπαλία με τη Βέστερλο (1-1).
Ουσιαστικά, ο Βέλγος κόουτς «πλήρωσε» την κακή πορεία της ομάδας μέχρι τώρα τόσο στην Ευρώπη όσο και στο πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να προχωρήσει σε αυτή την αλλαγή λίγο πριν κλείσει το 2025.
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός εξελίχθηκε στα χέρια του και στα 65 παιχνίδια που έπαιξε υπό τις οδηγίες του, μέτρησε πέντε γκολ με δεκατρεις ασίστ στο παλμάρε του.
