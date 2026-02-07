Η «O Jogo» φέρνει στο φως τα ποσά που μπορεί να εισπράξει η Ρίο Άβε από τις μεταγραφές των Αντρέ Λουίζ και Κλέιτον στον Ολυμπιακό, τα οποία μπορεί να πλησιάσουν τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ολυμπιακός επικεντρώθηκε στην Πορτογαλία και τη Ρίο Άβε για τις χειμερινές αγορές τους, με τους ερυθρόλευκους να φέρνουν το δίδυμο των Αντρέ Λουίζ και Κλέιτον στον Πειραιά για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής.

Η «O Jogo» με πρόσφατο δημοσίευμα αποκαλύπτει τα ποσά που θα μπορούσε να εισπράξει η Ρίο Άβε με τις δυο πωλήσεις, όπου αθροιστικά τα έσοδά της θα μπορούσαν να αγγίξου τα 30 εκατομμύρια ευρώ!

Συγκεκριμένα οι Πορτογάλοι τονίζουν πως ο Αντρέ Λουίζ θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια από τις ακριβότερες πωλήσεις στην ιστορία του συλλόγου, καθώς αν επιτευχθούν όλα τα μπόνους τότε το κόστος της μεταγραφής θα εκτοξευτεί στα 17 εκατομμύρια ευρώ.

Αντίστοιχη είναι κι η δομή του deal που επετεύχθη και για την περίπτωση του Κλέιτον, σε μια μετακίνηση που υπό τις κατάλληλες συνθήκες θα μπορούσε να ανέλθει στα δέκα εκατομμύρια!

Το δημοσίευμα καταλήγει πως οι πωλήσεις των δυο Βραζιλιάνων ανήκουν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο οικονομικών επενδύσεων για τον σύλλογο του Βαγγέλη Μαρινάκη, με το επενδυτικό πλάνο να προβλέπει κόστη έως και 40 εκατομμυρίων ευρώ έως το 2030 για την ανέγερση νέας εξέδρας και την κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας.