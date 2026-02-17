Η συγκινητική αφιέρωση του Κούτσια στους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Ο Γιώργος Κούτσιας χάρισε τον βαθμό της ισοπαλίας στη Λουγκάνο κόντρα στη Βασιλεία (1-1) και αφιέρωσε το τέρμα του στους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Μετά τον Κουλιεράκη , ήταν η σειρά του Γιώργου Κούτσια να συγκινήσει το ελληνικό ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο στον αγώνα της Λουγκάνο κόντρα στη Βασιλεία για το ελβετικό πρωτάθλημα.

Ο 22χρονος φορ μετατράπηκε σε «χρυσό» σκόρερ για την ομάδα του καθώς διαμόρφωσε το τελικό 1-1 με εξαιρετικό πλασέ στο 64ο λεπτό, με τον Σακίρι να έχει χάσει πέναλτι λίγα δευτερόλεπτα πριν για να κάνει το 2-0.

Ο Έλληνας επιθετικός έφτασε τα τέσσερα γκολ σε 23 παιχνίδια στη φετινή σεζόν και την ώρα που σκόραρε, δεν πανηγύρισε αλλά έτρεξε στην κάμερα και σχημάτισε με τα δάκτυλα τον αριθμό «7» συμβολίζοντας τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έφυγαν από τη ζωή στο δυστύχημα της Ρουμανίας.