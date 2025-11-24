Αποκάλυψη Τσακίρη στους Galacticos: «Υπάρχει ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Κούτσια»

Ο Γιώργος Τσακίρης αποκάλυψε στους Galacticos ότι η ΑΕΚ έχει ως προτεραιότητα την απόκτηση φορ και αναφέρθηκε στον Γιώργο Κούτσια.

Το όνομα του Γιώργου Κούτσια φαίνεται πως έχει κυκλώσει η ΑΕΚ, η οποία αναζητά σέντερ φορ για τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Τσακίρης στους Galacticos, ο στράικερ της Λουγκάνο ενδιαφέρει την Ένωση αυτή τη στιγμή, ενώ εξετάζει την περίπτωσή του ήδη από το καλοκαίρι.

Στόχος του Νίκολιτς είναι να έχει δύο επιθετικούς με παρόμοια χαρακτηριστικά στην αιχμή του δόρατος όπου θέλουν να ενισχυθούν, επομένως οι Κιτρινόμαυροι θέλουν και τον 21χρονο ώστε να μπορεί να παίξει μαζί με τον Ζίνι.