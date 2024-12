Η Σικάγο παραχώρησε τον Γιώργο Κούτσια στην Λουγκάνο ως δανεικό με οψιόν αγοράς.

Η Σικάγο ανακοίνωσε τον δανεισμό του Γιώργου Κούτσια στη Λουγκάνο για έναν χρόνο, με οψιόν μόνιμης μεταγραφής.

Ο 20χρονος Έλληνας επιθετικός, άλλοτε παίκτης του ΠΑΟΚ, πέτυχε 4 γκολ και μοίρασε 2 ασίστ σε 32 εμφανίσεις με τον αμερικανικό σύλλογο. Ο Γιώργος Κούτσιας θα συνεχίσει την καριέρα του στη Λουγκάνο και θα έχει συμπαίκτη τον Αντώνη Παπαδόπουλο, που επίσης αγωνίζεται στην ελβετική ομάδα.

Η ανακοίνωση: « Η Σικάγο ανακοίνωσε ότι ο σύλλογος παραχώρησε τον επιθετικό Γιώργο Κούτσια στην Λουγκάνο. Η μετακίνηση θα είναι ετήσιος δανεισμός με οψιόν για μόνιμη μεταγραφή κατά την ολοκλήρωση της συμφωνίας».

Chicago Fire FC announced that the Club has loaned forward Georgios Koutsias to FC Lugano.



The move will be a year-long loan with an option for a permanent transfer at the conclusion of the deal. #cf97 pic.twitter.com/javvn7nF6X