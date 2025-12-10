Οι 5 άξονες της FIFA για την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα

Σε σεμινάριο της FIFA στις εγκαταστάσεις της ΕΠΟ έγιναν γνωστοί οι 5 άξονες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου στην χώρα μας.

Η FIFA δίνει βάρος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και γιαυτό τον λόγο γίνονται σε όλες τις χώρες σεμινάρια προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη εκεί που ξεκινάνε όλα για το άθλημα. Σεμινάριο που διεξήχθη και στην χώρα μας και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της ΕΠΟ στις 8 και 9 Δεκεμβρίου.

Εκεί οι ειδικοί σύμβουλοι της FIFA, Anno Kivisild και Tomas Danilevicius παρουσίασαν πέντε άξονες που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΠΟ έχει ως εξής: «Το διήμερο 8-9 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας σεμινάριο της FIFA για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Τη διεθνή συνομοσπονδία εκπροσώπησαν οι ειδικοί σύμβουλοι Janno Kivisild και Tomas Danilevicius. Υπεύθυνος από πλευράς ΕΠΟ ήταν ο τεχνικός διευθυντής Εθνικών Ομάδων, Δημήτρης Παπαδόπουλος.

Οι εκπρόσωποι της FIFA παρουσίασαν 5 σημαντικούς άξονες ανάπτυξης του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου:

1. Εθνική στρατηγική για συλλόγους και ακαδημίες

2. Ενίσχυση συμμετοχής παικτών/παικτριών και προπονητικού προσωπικού

3. Δημιουργία στοχευμένων προγραμμάτων για σχολεία, μειονότητες, άτομα με ειδικές ανάγκες, βετεράνους κ.ά.

4. Καταχώριση των ποδοσφαιριστών & ποδοσφαιριστριών κάτω των 12 ετών στα ηλεκτρονικά αρχεία

5. Αύξηση του αριθμού προπονητών/τριών (ο αριθμός των 5600 καταγεγραμμένων είναι πάνω από τον παγκόσμιο μ.ό αλλά κάτω από χώρες αντίστοιχης κατηγορίας) και ενίσχυση της εκπαίδευσής τους με περισσότερα ψηφιακά εργαλεία.

Συζητήθηκαν ακόμη η πιθανότητα αύξησης του αριθμού διοργανώσεων και τουρνουά, η προοπτική για περισσότερο ποδόσφαιρο σε σχολεία και άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, οι προληπτικές ιατρικές εξετάσεις παικτών και παικτριών, ειδικά στις μικρές ηλικίες και η εκπαίδευση διοικητικών παραγόντων, managers και διαιτητών.

Εκτός των στελεχών τμημάτων της Ομοσπονδίας που σχετίζονται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και συμμετείχαν δια ζώσης, στο σεμινάριο συμμετείχαν διαδικτυακά ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ, Νίκος Τζώρτζογλου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποδοσφαίρου Γυναικών και υπεύθυνος σχολικού αθλητισμού, Παναγιώτης Καρράς και ο πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής, Γιώργος Χατζησαρόγλου».