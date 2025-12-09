Βάζει τέλος στο αρνητικό σερί ο Ολυμπιακός;

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ, θέλοντας να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί, ο Ράφα που δεν χάνει εντός έδρας στο Europa League, τα σερί ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και όλα όσα πρέπει να ξέρετε πριν τα ευρωπαϊκά ματς στα Crazy Stats.

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Νουρ Σουλτάν κόντρα στην Καϊράτ και θα επιχειρήσει να βάλει τέλος σε διάφορα αρνητικά σερί. Πιο συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν κερδίσει κανένα από τα 10 πιο πρόσφατα παιχνίδια τους στο Champions League, στη χειρότερή τους επίδοση από το 2019 (13 ματς στη σειρά τότε), ενώ ψάχνουν την πρώτη νίκη στις 12 τελευταίες εξόδους τους στη διοργάνωση. Στο δεύτερο αρνητικό σερί, μάλιστα, έχουν δεχθεί συνολικά 36 τέρματα…

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ κινδυνεύει να ισοφαρίσει τη χειρότερη επίδοση ever, που ανήκει από κοινού σε Ερυθρό Αστέρα (2024) και Ντιναμό Ζάγκρεμπ (2019), που έφτασαν στις 13 διαδοχικές εκτός έδρας ήττες στη διοργάνωση… Βρίσκουμε το διπλό στο 1.51. Άλλωστε, η Καϊράτ δεν σκόραρε σε κανένα από τα 2 εντός έδρας παιχνίδια της στα «αστέρια», με το διπλό σε συνδυασμό με 0 παθητικό να προσφέρεται σε ενισχυμένη απόδοση 2.60. Από εκεί και πέρα, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σκόραρε στο προηγούμενο ματς κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και έφτασε τα 23 γκολ σε 28 ευρωπαϊκές εμφανίσεις με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Σε ενισχυμένη απόδοση 3.80 να ανοίξει το σκορ στο παιχνίδι ο Ελ Κααμπί.

Παναθηναϊκός – Πλζεν: Ο αήττητος Μπενίτεθ

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Βικτόρια Πλζεν, η οποία δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 3 παιχνίδια της κόντρα σε ελληνικές ομάδες στο παρελθόν. Οι «πράσινοι» προέρχονται από διαδοχικές νίκες στο Europa League και ψάχνουν την 3η συνεχόμενη για πρώτη φορά μετά τον Φεβρουάριο του 2010. Θα αντιμετωπίσουν μία ομάδα που δεν σκόραρε σε κανένα από τα 2 πιο πρόσφατα παιχνίδια της στη διοργάνωση, τη στιγμή που ο Ράφα Μπενίτεθ πάντα αποτελεί «εγγύηση» στην Ευρώπη. Ο Ισπανός τεχνικός δεν έχει χάσει κανένα από τα 18 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια του στους πάγκους στο Europa League, φτάνοντας στη νίκη 14 φορές. Από τότε που η διοργάνωση απέκτησε αυτή τη μορφή το 2009, κανένας άλλος προπονητής δεν έχει να καλύτερες εντός έδρας επιδόσεις. Βρίσκουμε τον άσο στο 1.93.

Ψάχνουν ιστορικές επιδόσεις ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λουντογκόρετς και ψάχνει διαδοχικές εκτός έδρας νίκες στο Europa League για πρώτη φορά μετά τον Νοέμβριο του 2011. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» τρέχει αήττητο σερί 3 αγώνων στη διοργάνωση, επίδοση που είναι η κορυφαία του από το 2016, ενώ έχει βρεθεί να χάνει μόλις για 43’ φέτος στη League Phase! Τώρα, θα αντιμετωπίσει μία ομάδα που δέχεται γκολ για 8 σερί ματς στη διοργάνωση (χειρότερη επίδοσή της από το 2021), με το διπλό να πληρώνει 2.15.

Μετά τη μεγάλη νίκη επί της Φιορεντίνα, η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην Τουρκία κόντρα στη Σάμσουνσπορ, η οποία παραμένει αήττητη στο Conference. Η Ένωση θα ψάξει διαδοχικές εκτός έδρας νίκες στην Ευρώπη (εξαιρουμένων των προκριματικών) για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 1996-97 (στο Κύπελλο Κυπελλούχων τότε). Θα τα καταφέρει; Το διπλό προσφέρεται στο 2.35. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, μάλιστα, έχει κάνει τις περισσότερες τελικές προσπάθειες εντός εστίας στη League Phase (27) και θα αντιμετωπίσει την ομάδα που έχει δεχθεί τις λιγότερες (7).

Μεγάλα ματς σε Μαδρίτη και Μιλάνο

Μεγάλο ματς στη Μαδρίτη, όπου η Ρεάλ υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν έχει κερδίσει σε καμία από τις 4 τελευταίες επισκέψεις του στη Μαδρίτη ως προπονητής, σερί που είναι το χειρότερο στην καριέρα του. Σε αυτά τα παιχνίδια, μάλιστα, η ομάδα του δέχθηκε συνολικά 10 τέρματα, με τον άσο τώρα να πληρώνει 2.45.

Μεγάλοι πρωταγωνιστικές στην αναμέτρηση δεν θα είναι, φυσικά, άλλοι από τους Μπαπέ και Χάαλαντ. Ο Γάλλος έχει πετύχει 9 γκολ στις 5 φετινές του εμφανίσεις στο Champions League, ισοφαρίζοντας την επίδοση του Κριστιάνο Ρονάλντο από το 2013 για τη «βασίλισσα», ενώ κόντρα στη Σίτι έχει άμεση συμμετοχή σε 8 τέρματα (7 γκολ & 1 ασίστ) σε 7 παιχνίδια! Το να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Μπαπέ πληρώνει 1.77. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει πετύχει περισσότερα γκολ από κάθε άλλον στο Champions League από τη στιγμή που έκανε το ντεμπούτο του στη διοργάνωση (24). Το να βρει δίχτυα ξανά ο Χάαλαντ οποιαδήποτε στιγμή προσφέρεται σε απόδοση 1.85.

Στο Μιλάνο η Ίντερ φιλοξενεί τη Λίβερπουλ σε ακόμα ένα μεγάλο παιχνίδι για το Champions League. Οι Nerazzurri δεν έχουν χάσει κανένα από τα 18 πιο πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια τους στη διοργάνωση, σερί που είναι το τρέχον κορυφαίο στη διοργάνωση. Ο άσος τώρα πληρώνει 2.15. Επιπλέον, στα 5 από τα 6 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια μόνο η μία ομάδα βρήκε δίχτυα. Αυτή τη φορά, το N/G προσφέρεται σε απόδοση 2.25. Τέλος, ο Λαουτάρο Μαρτίνες έχει σκοράρει και στα 5 παιχνίδια του στο Giuseppe Meazza στο 2025 στο Champions League, κυνηγώντας την επίδοση του Αντρέι Σεβτσένκο, που είναι ο μοναδικός με καλύτερο σερί σε αυτό το στάδιο. Σε ενισχυμένη απόδοση 2.75 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Λαουτάρο Μαρτίνες.

bwin Quick Hits

Η Άρσεναλ είναι η μοναδική ομάδα με το «απόλυτο» των νικών στο Champions League και θα επιχειρήσει να ισοφαρίσει την επίδοση των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (1965), Λιντς (1969), Λίβερπουλ (2021, 2024) και Σίτι (2023), που έκανε το «6 στα 6». Οι «κανονιέρηδες», μάλιστα, μετράνε 9 σερί νίκες σε φάση ομίλων στη διοργάνωση με συνολικά τέρματα 27-3. Θα διευρύνουν το σερί κόντρα στην Μπριζ; Στο 1.34 το διπλό.

Η Νάπολι μετράει 4 διαδοχικές εκτός έδρας ήττες στο Champions League, έχοντας δεχθεί συνολικά 15 γκολ σε αυτό το αρνητικό σερί. Ποτέ στην ιστορία της δεν έχασε σε 5 διαδοχικές εξόδους στη διοργάνωση. Θα αποφύγει το αρνητικό ρεκόρ στην έδρα της Μπενφίκα; Η διπλή ευκαιρία Χ2 προσφέρεται σε απόδοση 1.60.

Η ΑΕΚ Λάρνακας παραμένει η μοναδική ομάδα σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις φέτος που ακόμα δεν έχει δεχθεί γκολ, επίδοση (4 ματς) που είναι η κορυφαία στην ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου. Τώρα, δοκιμάζεται στην έδρα της Χέκεν, με τη διπλή ευκαιρία Χ2 να προσφέρεται σε απόδοση 1.68.

Κανένα από τα 6 προηγούμενα ματς με αντίπαλο την Ατλέτικο Μαδρίτης δεν έχει κερδίσει η Αϊντχόφεν, έχοντας πετύχει μόλις 1 τέρμα σε αυτό το κακό σερί. Το διπλό τώρα προσφέρεται στο 2.15.

Η Τσέλσι δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 4 προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια της στο Champions League, σερί που είναι το χειρότερό της από τον Φεβρουάριο του 2012. Θα βάλει τέλος στα αρνητικά αποτελέσματα στην έδρα της Αταλάντα; Βρίσκουμε το διπλό στο 2.05. Επίσης, και τα 6 γκολ της Dea στη φετινή διοργάνωση έχουν έρθει στο δεύτερο μέρος των αγώνων, με το Over 1,5 στο δεύτερο ημίχρονο να προσφέρεται σε απόδοση 1.85.

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους αντιπάλους του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος στην καριέρα του έχει πετύχει 15 γκολ σε 15 ματς, που ξεκίνησε ως βασικός, κόντρα στους «Αετούς». Σε ενισχυμένη απόδοση 4.20 να ανοίξει το σκορ ο Λεβαντόφσκι για την Μπαρτσελόνα.

Η Ομόνοια αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ραπίντ, που είναι η μοναδική ομάδα που έχει χάσει και τα 4 παιχνίδια της μέχρι τώρα στο Conference League. Θα καταφέρουν οι φιλοξενούμενοι να βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί των 25 εξόδων στην Ευρώπη (εξαιρουμένων των προκριματικών) χωρίς νίκη; Το 2 Draw No Bet προσφέρεται στο 2.10.

Κανένα από τα 16 προηγούμενα ευρωπαϊκά της παιχνίδια δεν έχει κερδίσει η Ουτρέχτη, σερί που είναι το χειρότερο για οποιαδήποτε ολλανδική ομάδα. Θα το εκμεταλλευτεί η Νότιγχαμ Φόρεστ, για να φτάσει στη νίκη; Στο 1.73 το διπλό.

Κανένα από τα 12 προηγούμενα παιχνίδια της στην Ευρώπη (εξαιρουμένων των προκριματικών) δεν έχει κερδίσει η Σλάβια Πράγας, σερί που είναι το χειρότερό της από το 2009. Θα το εκμεταλλευτεί η Τότεναμ, για να φτάσει στη νίκη; Στο 1.43 ο άσος.

Ο Άγιαξ κινδυνεύει να χάσει 6 διαδοχικά ματς στο Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία του. Θα αποφύγει αυτό το αρνητικό ρεκόρ στην έδρα της Καραμπάγκ; Η διπλή ευκαιρία Χ2 πληρώνει 1.82.

Μόνο ο Κιλιάν Μπαπέ έχει πετύχει περισσότερα γκολ από τον Οσιμέν στο φετινό Champions League, με τον επιθετικό της Γαλατασαράι να σκοράρει και στις 6 τελευταίες εμφανίσεις του στην Ευρώπη. Σε ενισχυμένη απόδοση 5.25 να ανοίξει το σκορ ο Οσιμέν στο ματς κόντρα στη Μονακό.

Η Ρόμα ψάχνει την 3η διαδοχική νίκη στο Europa League για πρώτη φορά μετά τον Οκτώβριο του 2023. Θα την πετύχει με αντίπαλο τη Σέλτικ; Το διπλό πληρώνει 2.20.

Το αήττητο εκτός έδρας σερί της Μπέτις στην Ευρώπη (εξαιρουμένων των προκριματικών) έχει φτάσει στα 7 παιχνίδια, κρατώντας το μηδέν στα 5 από αυτά. Αν δεν ηττηθεί ούτε από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ θα κάνει νέο ρεκόρ συλλόγου. Θα τα καταφέρει; Στο 2.05 το διπλό.

Η Στεάουα μετράει 4 διαδοχικές ήττες στο Europa League, σερί που είναι το χειρότερό της στην Ευρώπη από το 2007. Θα το εκμεταλλευτεί η Φέγενορντ, για να φτάσει στη νίκη; Στο 1.83 το διπλό.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Advertorial