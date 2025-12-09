Ο Ιβάν Τόνεϊ απομακρύνθηκε με χειροπέδες από νυχτερινό μαγαζί του Λονδίνου, ύστερα από ξύλο και κουτουλιά σε θαμώνα που προσπάθησε να βγάλει selfie μαζί του.

Σε μια ιδιαιτέρως επεισοδιακή νύχτα στο κέντρο του Λονδίνου, ο Ιβάν Τόνεϊ συνελήφθη έπειτα από έντονο διαπληκτισμό που είχε με θαυμαστές του. Το συμβάν εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, σε πολυσύχναστο μπαρ στο Σόχο, όπου ο 29χρονος επιθετικός απολάμβανε μια χαλαρή έξοδο προτού η κατάσταση ξεφύγει εντελώς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ένταση ξεκίνησε όταν μια παρέα θαμώνων αναγνώρισε τον Άγγλο διεθνή κι ένας εξ αυτών προσπάθησε να τραβήξει selfie μαζί του χωρίς τη συγκατάθεσή του. Συγκεκριμένα φέρεται να πέρασε τα χέρια του γύρω από τον λαιμό του ποδοσφαιριστή! Ο 29χρονος σέντερ φορ προσπάθησε να απομακρύνει τον νεαρό, πριν καταλήξει, σύμφωνα πάντα με αυτόπτες μάρτυρες, να του δώσει μια κουτουλιά, τραυματίζοντάς τον στη μύτη.

Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε και περίπου μισή ώρα αργότερα, πέντε αστυνομικοί κατέβηκαν στο υπόγειο του μαγαζιού, εντόπισαν τον Τόνεϊ και, αφού εξακρίβωσαν τα στοιχεία του, τού πέρασαν χειροπέδες τον απομάκρυναν από το νυχτερινό κέντρο. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο πρόσωπο κι ένα σπασμένο δάχτυλο, ενώ άλλοι δύο παθόντες στους οποίους φαίνεται πως επιτέθηκε εξετάστηκαν επί τόπου.

Ο Τόνεϊ, που αγωνίζεται πλέον στην Αλ Αχλί της Σαουδικής Αραβίας, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, αλλά βίντεο από τη σύλληψή του έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

EXCLUSIVE: Ivan Toney ‘launched headbutt in brawl' before video shows him being led away in cuffs 🚨 pic.twitter.com/hF0UJsh474 December 8, 2025



