Σύμφωνα με δημοσίευμα του Footmercato, ο 33χρονος έχει την πρόθεση να παραμείνει στη Σάντος για μια ακόμη σεζόν.

Στην αγαπημένη του Σάντος φέρεται να θέλει να παραμείνει ο Νεϊμάρ, μιας και η τρέχουσα συνεργασία των δυο πλευρών ολοκληρώνεται σε μερικές ημέρες.

Ο Βραζιλιάνος σταρ, που αγωνίστηκε για δεύτερο σερί ματς αν και τραυματίας, πέτυχε χατ-τρικ απέναντι στη Ζουβεντούδε (0-3) και οδήγησε την ομάδα του στο +2 από τη ζώνη του υποβιβασμού, μια αγωνιστική πριν το φινάλε του Brasileirao.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Footmercato, που αναπαράγεται και στη Βραζιλία, ο «Νέι» επιθυμεί να παραμείνει στον σύλλογο για ακόμη μια σεζόν. Γι' αυτό τον λόγο, γράφεται πως ήδη άρχισαν οι συζητήσεις των δυο πλευρών για νέο συμβόλαιο.

Να σημειώσουμε πως με το χατ-τρικ, ο 33χρονος έφτασε τα 150 γκολ με τη φανέλα του κλαμπ που τον ανέδειξε, και τώρα ο ίδιος θέλει να σώσει από υποβιβασμό. Παράλληλα, ο ίδιος ανέφερε πως δεν ξέρει τι θα συμβεί στο μέλλον (σσ αναφορικά με το αν θα μείνε), δείχνοντας απόλυτα προσηλωμένος στον στόχο που έχει θέσει.