Ένας οπαδός της Σάντος εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο για μια selfie με τον Νεϊμάρ, όμως η προσπάθεια κατέληξε σε ατύχημα, τραυματίζοντας τον Ζε Ιβάλντο.

Στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε πάθος, ένταση και στιγμές που ξεφεύγουν από το τυπικό. Αλλά αυτό που συνέβη μετά το Σάντος–Χουβεντούδε (3-0) θύμιζε περισσότερο… viral επεισόδιο παρά εικόνα γηπέδου.

Un hincha de Santos 🇧🇷 invadió el campo de juego para sacarse una foto con Neymar y terminó tirando de esta forma a Zé Ivaldo.



Terminó en el banco de suplentes. 😅pic.twitter.com/cOds3fJ8OH December 4, 2025

Ο Νεϊμάρ, στα 33 του πλέον, πήρε από το χέρι τη Σάντος και με ένα εκρηκτικό 17λεπτο στο δεύτερο ημίχρονο, χατ τρικ, χάρισε στην ομάδα μια τεράστια νίκη με 3-0, κρίσιμη στη μάχη για την παραμονή. Με τραυματισμένο γόνατο, αλλά με παλιά γνώριμη λάμψη, ο Βραζιλιάνος σταρ έμοιαζε να παίζει σε δικό του ρυθμό στο «Αλφρεντ Τζακόνι».

Την ώρα όμως που ο κόσμος πανηγύριζε, ένας νεαρός φίλος της Σάντος αποφάσισε να ζήσει τη στιγμή λίγο… πιο έντονα. Πήδηξε στον αγωνιστικό χώρο, με μοναδικό στόχο να πλησιάσει το είδωλό του και όπως όλα δείχνουν να βγάλει μια selfie μαζί του.

Μόνο που από τη στιγμή που οι άνδρες ασφαλείας τον εντόπισαν, η κατάσταση ξέφυγε. Ο οπαδός άρχισε να τρέχει, έκανε συνεχώς ελιγμούς προσπαθώντας να τους αποφύγει και έχασε την ισορροπία του. Το αποτέλεσμα; Έπεσε με ορμή πάνω στον Ζε Ιβάλντο, παίκτη της Σάντος, ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος και κύλησε μέχρι τον πάγκο της ομάδας του.