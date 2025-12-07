Με πρωταγωνιστή τον Νεϊμάρ, που άφησε και την... ψυχή του στο γήπεδο, η Σάντος έσωσε την κατηγορία στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Έχει πάρει Πρωταθλήματα, Κύπελλα, Champions League. Όμως αυτό το κατόρθωμα, ακόμη κι αν δεν συνοδεύεται από... ασημικό, θα έχει για πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά του Νεϊμάρ. Γιατί η σωτηρία της αγαπημένης του Σάντος ήταν μια ξεχωριστή υπόθεση για τον ίδιο.

Η θρυλική ομάδα της Βραζιλίας φλέρταρε με τον υποβιβασμό, βρέθηκε σε δεινή θέση, όμως ο «Νέι» την πήρε από το... χεράκι και την κράτησε στην πρώτη κατηγορία με φοβερές, ηγετικές εμφανίσεις, 5 γκολ και 1 ασίστ στα τέσσερα τελευταία κρίσιμα παιχνίδια. Η νίκη που σφράγισε την... ανακούφιση ήρθε με 3-0 κόντρα στην Κρουζέιρο. Για την ακρίβεια σφράγισε και τη 12η θέση στη βραζιλιάνικη Serie A που δίνει και εισιτήριο για το επόμενο Copa Sudamericana.

Neymar has done it, almost single handedly dragged santos out of relegation.



6 G/A in last 4 games with a meniscus tear. Santos were 17th and now they finished the season at 12.



Υπενθυμίζουμε πως πριν λίγο καιρό, ο Νεϊμάρ διαγνώστηκε με τραυματισμό στο γόνατο, όμως επέμεινε, έσφιξε τα δόντια και έκανε τη διαφορά για την ομάδα του. Αφού τα κατάφερε, «λύγισε» από τη συγκίνηση, τρέχοντας πάνω κάτω σαν... μικρό παιδί στο γήπεδο της Σάντος, πανηγυρίζοντας με τους οπαδούς της και γνωρίζοντας την αποθέωση. Αποθέωση που αξίζει και χρειάζεται πολύ μετά από ένα παρατεταμένο δύσκολο διάστημα για εκείνον πνευματικά.