Απίστευτα πράγματα από τον Νεϊμάρ που το έχει πάρει προσωπικά να σώσει την ομάδα της καρδιάς του από υποβιβασμό, πετυχαίνοντας χατ-τρικ στο ματς με τη Ζουβεντούδε (0-3).

Όταν αποφασίζει να παίξει την μπάλα που ξέρει, ο Νεϊμάρ είναι ένας από τους πιο απολαυστικούς και επιδραστικούς παίκτες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Και τώρα, που η αγαπημένη του Σάντος τον χρειάζεται πραγματικά, εκείνος στέκεται πιστός στρατιώτης στην αποστολή να την κρατήσει στη μεγάλη κατηγορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.

Ο «Νέι» αγωνίστηκε για δεύτερο σερί παιχνίδι όντας τραυματίας, αφού οι γιατροί τον είχαν θέσει νοκ-άουτ για το υπόλοιπο του έτους, εξαιτίας προβλήματος στο αριστερό γόνατο. Εκείνος συνεχίζει να τους...έχει γραμμένους, θέλοντας όσο τίποτα να λυτρώσει την ομάδα του.

Το έπραξε για ακόμη ένα παιχνίδι, αφού μετά το γκολ που πέτυχε απέναντι στη Σπορτ Ρεσιφιέ (3-0), ο 33χρονος κέρδισε μόνος του τη Ζουβεντούδε, σημειώνοντας χατ-τρικ και στέλνοντας τη Σάντος στο +2 από τη ζώνη του υποβιβασμού, με μια αγωνιστική να απομένει.