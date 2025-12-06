Γ' Εθνική: Αποδόσεις και ανάλυση για τα ματς της Κυριακής

Η Γ’ Εθνική για άλλο ένα Σαββατοκύριακο επιστρέφει με μεγάλες αναμετρήσεις και η Novibet κάθε Παρασκευή μεσημέρι βγάζει πρώτη τις αποδόσεις για όλα τα ματς της αγωνιστικής!

Με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου την προηγούμενη αγωνιστική, έχουν ξεχωρίσει οι ομάδες που θα διεκδικήσουν την άνοδο σε ένα από τα συναρπαστικότερα πρωταθλήματα των τελευταίων ετών.

Ο δεύτερος γύρος κάνει σέντρα με τη 12η αγωνιστική σε όλους τους ομίλους, εκτός από τον 3ο που θα διεξαχθεί η 13η.

Όλη η δράση με στοίχημα στη Γ’ Εθνική.

1oς Όμιλος

Η Ξάνθη (22β.) πήρε ένα σπουδαίο διπλό (1-2) στην έδρα του αήττητου έως τότε Ηρακλή Θερμαϊκού (22β.) και πλέον οι δύο ομάδες συγκατοικούν στη 2η θέση της βαθμολογίας. Οι Ακρίτες επιβεβαίωσαν την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκονται, πήραν το τρίτο σερί τρίποντο τους και τώρα αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τον Θερμαϊκό (9β.). Η ομάδα της Θέρμης έχει 3 σερί ήττες με τον άσο να είναι στο 7.80 και το διπλό στο 1.33.

Η μεγάλη κερδισμένη της αγωνιστικής ήταν η Δόξα Δράμας (24β.). Οι Μαυραετοί έφυγαν με το διπλό (2-1) από την έδρα του ΠΑΟΚ Δυτικού στην Πέλλα και πέρασαν στην 1η θέση της βαθμολογίας. Στην έδρα τους έχουν 4 νίκες και 1 ισοπαλία σε 5 παιχνίδια, στα 4 από τα οποία σημειώθηκαν Οver 2.5 γκολ. Τώρα υποδέχονται τον ΠΑΟΚ Κρηστώνης και το Over προσφέρεται σε απόδοση 1.82.

2oς Όμιλος

Στο μεγάλο ντέρμπι της προηγούμενης αγωνιστικής ανάμεσα σε δύο ιστορικές ομάδες, ο Απόλλων Καλαμαριάς (26β.) πήρε μία σπουδαία εντός έδρας νίκη απέναντι στη Βέροια (26β.) με 2-0. Οι Πόντιοι υποχρέωσαν τη «Βασίλισσα του Βορρά» στην πρώτη της φετινή της ήττα, τη στιγμή που οι ίδιοι μετράνε 6 σερί νίκες στο πρωτάθλημα.

Τώρα αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου (19β.) ο οποίος ήρθε ισόπαλος (1-1) με τον προτελευταίο Ακρίτα Συκεών (9β). Το αποτέλεσμα αυτό έφερε τη λύση της συνεργασίας της ομάδας της Πιερίας με τον Σάκη Θεοδοσιάδη. Ο άσος είναι στο 3.15 και το διπλό στο 2.10.

Η «πληγωμένη» Βέροια θέλει να ανασυγκροτηθεί και να επιστρέψει στις νίκες στον εκτός έδρας αγώνα με τον Αστέρα Καρδίτσας (12β.). Ο άσος βρίσκεται στο 11.50 και το διπλό στο 1.25.

3oς Όμιλος

Η Λαμία (22β.), που βασίζεται κυρίως σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία και με τη νίκη της απέναντι στην Αναγέννηση Άρτας (14β.) ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ομάδα της Φθιώτιδας αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον ουραγό και χωρίς νίκη Θεσπρωτό.

Τα Τρίκαλα (19β.) έχασαν κι άλλο έδαφος στη διεκδίκηση της 1ης θέσης μετά τη 2η σερί ισοπαλία που έφεραν, αυτή τη φορά στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Πρόοδο Ρωγών (1-1). Το σύνολο του Κώστα Νεμπεγλέρα υποδέχεται την ΑΕ Νέας Σελεύκειας (10β.) που εκτός έδρας έχει ρεκόρ 1-2-3. Ο άσος είναι στο 1.25 και το διπλό στο 10.00.

4oς Όμιλος

Η Ζάκυνθος (24β.) έκλεισε ιδανικά τον πρώτο γύρο καθώς μετά την εμφατική νίκη της με 3-0 στο Κιάτο απέναντι στον Πέλοπα έμεινε μόνη πρώτη στην βαθμολογία. Η ομάδα του Ιονίου μετράει 8 σερί «τρίποντα» και υποδέχεται τη Θύελλα Πατρών που έχει μείνει 4 αγωνιστικές μακριά από τη νίκη (1-3-0). Ο άσος είναι στο 1.10 και το διπλό στο 21.00.

Ο Παναιγιάλειος (25β.) έμεινε στο 1-1 στην έδρα του αξιόμαχου ΑΟ Μιλτιάδη (19β.) και έπεσε στην 3η θέση. Σε ένα ματς με ρυθμό, ένταση και δύο αποβολές, ο σύλλογος του Αιγίου βρήκε την ισοφάριση στο 83’. Τώρα έχει και πάλι μία δύσκολη αποστολή στην έδρα του φορμαρισμένου Πύργου (26β.) που έχει σημειώσει 3 σερί νίκες και είναι στο -2 από την κορυφή. Ο άσος προσφέρεται στο 2.25 και το διπλό στο 3.05.

5oς Όμιλος

Ο Άρης Πετρούπολης συνεχίζει την αήττητη του φετινή πορεία (7-4-0) καθώς την προηγούμενη αγωνιστική επιβλήθηκε με 1-0 του Αμαρυνθιακού με ένα γκολ του Τσίτσαρη στο 53’. Η ομάδα των Δυτικών Προαστίων, που είναι η μόνη που δεν έχει γνωρίσει την ήττα φέτος σε όλη τη Γ’ Εθνική, φιλοξενεί την σκληροτράχηλη Δόξα Βύρωνος (12β.).

Η ομάδα του Βύρωνα προέρχεται από ένα σημαντικό διπλό απέναντι στην ΑΕΡ Αφάντου, ενώ μετράει 4 σερί εκτός έδρας ματς χωρίς ήττα (0-1-3). Μάλιστα δεν θα έχει δίπλα της τους φιλάθλους της καθώς απαγορεύθηκε η μετακίνηση τους στην Πετρούπολη. Ο άσος είναι στο 1.20 και το διπλό στο 14.00.

Η Νέα Ιωνία ήρθε ισόπαλη (0-0) στην έδρα της Νέας Αρτάκης (18β.) και έχει συγκάτοικο στη 2η θέση τον ΑΟ Καρύστου. Τώρα φιλοξενεί τον Απόλλωνα Καλυθίων (15β.) με τον άσο να βρίσκεται στο 1.38 και το διπλό στο 8.00.

Η Νέα Αρτάκη μπορεί να παρέμεινε αήττητη εντός έδρας (2-4-0) όμως προχώρησε σε αλλαγή προπονητή. Ο Γιώργος Βαζάκας αποτελεί παρελθόν καθώς δεν δικαίωσε τις υψηλές προσδοκίες που υπήρχαν γύρω από το πρόσωπο του.

Αντικαταστάτης του είναι ο Γιάννης Καρβέλης ο οποίος θα κάνει ντεμπούτο στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον εντυπωσιακό φέτος και αήττητο στην έδρα του (3-2-0) ΑΟ Καρύστου. Ο άσος προσφέρεται στο 2.35 και το διπλό στο 2.85.

6oς Όμιλος

O ανεβασμένος Εθνικός (24β.) μετά το μέτριο ξεκίνημα του έχει βάλει πλώρη για την άνοδο. Την προηγούμενη αγωνιστική επιβλήθηκε με 1-0 εντός έδρας του Ατσαλένιου (19β.) και πέρασε μόνος πρώτος στην κορυφή. Μετράει 6 νίκες στα τελευταία 7 παιχνίδια του και τώρα δοκιμάζεται στην έδρα του μέχρι πρότινος πρωτοπόρου, Αστέρα Βάρης (23β.).

Η ομάδα της ανατολικής Αττικής γνώρισε την ήττα (1-0) από τον Ιωνικό (19β.) και υποχώρησε στη 2η θέση. Στο ντέρμπι κορυφής της αγωνιστικής, ο άσος είναι στο 2.45 και το διπλό στο 2.80.

Μεγάλο ματς υπάρχει και στη Νίκαια όπου ο φορμαρισμένος Ιωνικός, 4/5 νίκες, υποδέχεται την 3η της βαθμολογίας ΑΕ Μυκόνου (21β.) η οποία έμεινε στο 0-0 στην έδρα του Σαρωνικού Αναβύσσου (19β.) και συμπλήρωσε αισίως τέσσερις αγωνιστικές χωρίς νίκη (0-2-2). Ο άσος βρίσκεται στο 1.84 και το διπλό στο 3.90.

