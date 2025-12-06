Ο Ελ Kαμπί τον κρατάει στην κορυφή!

Στο «Γ. Καραϊσκάκης» ανοίγει η αυλαία της 13ης και τελευταίας στροφής του πρώτου γύρου στη Super League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΟΦΗ (17:00).

Το Champions League και η αποστολή στην Αστάνα απέναντι στην Καϊράτ μπορεί να περιμένει για τον Ολυμπιακό που αντιμετωπίζει τους Κρητικούς με φόντο τη συνέχεια στο νικηφόρο σερί και την παραμονή στην κορυφή.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πριν τη μεσοβδόμαδη αναμέτρηση Κυπέλλου στη Σύρο (2-5), με το γκολ του Ελ Καμπί στο 70’ ξεπέρασε την προηγούμενη αγωνιστική το εμπόδιο του σκληροτράχηλου Παναιτωλικού (0-1) και με έξι σερί νίκες παραμένει στην κορυφή, χωρίς ωστόσο περιθώρια για απώλειες καθώς ακολουθούν σε απόσταση βολής ΠΑΟΚ (-2) και ΑΕΚ (-3).

Το 7/7 είναι ζητούμενο για τους νταμπλούχους που έχουν να αντιμετωπίσουν τον ΟΦΗ, ο οποίος έχει απόλυτη ανάγκη από βαθμούς για να ανέβει βαθμολογικά και να βελτιώσει την ψυχολογία του έχοντας κολλήσει πολύ χαμηλά στην κατάταξη, με 9 βαθμούς στη 12η θέση.

Οι Κρητικοί του Χρήστου Κόντη με μία νίκη στα έξι τελευταία παιχνίδια (1-2 επί της ΑΕΛ Novibet) ψάχνουν βαθμούς και δεν έχουν την πολυτέλεια να αφήνουν κάποιο παιχνίδι χωρίς μάχη κι αυτό θα κάνουν και στο Φάληρο, ψάχνοντας το πρώτο αποτέλεσμα έπειτα από 16 συνεχόμενες νίκες του Ολυμπιακού από το 2018 κι έπειτα.

Οι Πειραιώτες έστω κι αν έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους την ευρωπαϊκή αποστολή θέλουν τη νίκη κι έχουν το πάνω χέρι κι ένα γκολ νωρίς θα απλοποιήσει τα πράγματα. Στο 1.62 το γκολ ως το 28’.

Στα πέντε τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια ο Ολυμπιακός έχει νικήσει κρατώντας το μηδέν, ωστόσο σε 4/5 έχει επικρατήσει με 1-0 ή 2-0. Στο 2.45 το ακριβές σκορ πολλαπλών επιλογών 1-0, 2-0, 3-0 είναι σε απόδοση 2.45.

