Stoiximan Super League: Με ροτέισον και Στρεφέτσα ο Ολυμπιακός, ψάχνεται ακόμη ο ΟΦΗ

Ανάλυση και προγνωστικά για το Ολυμπιακός - ΟΦΗ στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Με τις αναμετρήσεις της 13ης αγωνιστικής ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος της Stoiximan Super League 2025/2026 και στο πρόγραμμα του Σαββάτου (6/12), ξεχωρίζει φυσικά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (17:00).

Μετά και το 1-0 επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, ο Ολυμπιακός συμπλήρωσε έξι σερί νίκες στο πρωτάθλημα και οδηγεί την κούρσα του τίτλου στο +2 από τον ΠΑΟΚ και το +3 από την ΑΕΚ. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ παρουσιάζει το δεύτερο μεγαλύτερο ενεργητικό τερμάτων (27) της κατηγορίας μετά τον Λεβαδειακό (30) και την καλύτερη αμυντική επίδοση, με επτά τέρματα παθητικό.

Στο 1.45 να κατακτήσει τη Stoiximan Super League ο Ολυμπιακός

Συνεχόμενα τα παιχνίδια, αυτό απέναντι στον ΟΦΗ είναι το πέμπτο σε διάστημα 15 ημερών για τους ερυθρόλευκους. Μεσοβδόμαδα, ο Ολυμπιακός έκανε το 3/3 για το Κύπελλο Ελλάδας με το χορταστικό 5-2 κόντρα στην Ελλάς Σύρου και ευρύ ροτέισον στο βασικό σχήμα. Ακολουθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊράτ (9/12) για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League, που έχει χαρακτήρα τελικού για τους Πειραιώτες καθώς μόνο με νίκη μένουν ζωντανοί στη μάχη της πρόκρισης.

Μια κρύο, μια ζέστη η σεζόν για τον ΟΦΗ μέχρι στιγμής. Με εντυπωσιακό στατιστικό, το γεγονός πως η ομάδα του Ηρακλείου δεν έχει ούτε μια ισοπαλία σε 15 επίσημα φετινά ματς. Δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στην εκτός έδρας νίκη με σκορ 2-1 επί της ΑΕΛ, καθώς ακολούθησε το 0-1 εντός από τον Βόλο.

Στο 3.50 να σκοράρει ο Στρεφέτσα 5+ γκολ στην κανονική περίοδο

Αποτέλεσμα που κράτησε τον ΟΦΗ στην 12η θέση (με ματς λιγότερο), με εννέα βαθμούς, στο +4 από τον ουραγό Πανσερραϊκό και το +2 από την ΑΕΛ. Η ήττα από την ΑΕΚ μεσοβδόμαδα στο Κύπελλο ήταν εντός προγράμματος και το ζητούμενο για τον ΟΦΗ είναι να ξεφύγει από τα χαμηλά της Stoiximan Super League το συντομότερο δυνατό. Δύσκολο το έργο του Κόντη, δεδομένη η προοπτική μεταγραφικής ενίσχυσης τον Γενάρη.

Παιχνίδι με πολύ συγκεκριμένα δεδομένα. Ο Ολυμπιακός έχει το βάθος λύσεων να αντεπεξέλθει σε συνεχόμενα παιχνίδια και την ικανότητα να παίρνει αποτελέσματα ακόμη και με 20λεπτα ξεσπάσματα. Ο ΟΦΗ ακόμη ψάχνεται, δεν θα έχει άγχος στο Φάληρο, αλλά δύσκολα θα πάρει κάτι. Το συνδυαστικό στοίχημα 1/1 & Στρεφέτσα 1+ ασίστ & Under 4,5 οφσάιντ σε απόδοση 7.00 στο Bet Builder της Stoiximan.

