Σοκ στην Αργεντινή: Εγκεφαλικά νεκρός 36χρονος προπονητής!

Τον εγκεφαλικό θάνατο του προπονητή της ανακοίνωσε η Κλουμπ Λουχάν της τέταρτης κατηγορίας της Αργεντινής.

Από το «Μονουμεντάλ» και το «Μπομπονέρα», μέχρι τα... ξερά των χαμηλότερων κατηγοριών. Το σοκ έχει φτάσει σε κάθε ποδοσφαιρική «περιοχή» της Αργεντινής. Η Κλουμπ Λουχάν, σύλλογος της τέταρτης κατηγορίας της χώρας ανακοίνωσε πως ο 36χρονος προπονητής της, Σαντιάγο «Pulga» Φρέδες είναι πια εγκεφαλικά νεκρός.

Ο παλαίμαχος της ομάδας νοσηλευόταν από τις 24 Νοεμβρίου, ωστόσο η υγεία του επιδεινώθηκε ξαφνικά και ταχύτατα οδηγώντας στον εγκεφαλικό του θάνατο. Ο Φρέδες έπασχε από ένα αυτοάνοσο νόσημα το οποίο τον ταλαιπώρησε τόσο, ώστε έφτασε να του στοιχίσει τη ζωή του ουσιαστικά.

Η Κλουμπ Λουχάν αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα τον 36χρονο, τονίζοντας πως θα βρίσκεται για πάντα στην καρδιά και το μυαλό των ανθρώπων της.

Η ανακοίνωση της Κλουμπ Λουχάν:

«Η Κλουμπ Λουχάν ανακοινώνει με βαθιά οδύνη και θλίψη ότι ο προπονητής μας, Σαντιάγο Φρέδες, διαγνώσθηκε με εγκεφαλικό θάνατο.

Αφήνει ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα ως παίκτης, προπονητής και εκπαιδευτής, αλλά πάνω απ’ όλα ως πρότυπο των αξιών που πρεσβεύει ο Λουχάν.

Θα θυμόμαστε για πάντα έναν άνθρωπο που, όπως όλοι μας, είχε τον Λουχάν βαθιά στην καρδιά του. Η αφοσίωσή του, το πάθος του, η αίσθηση του ανήκειν και η ανθρώπινη ποιότητά του θα παραμείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη και την καρδιά όλων όσοι τον γνώρισαν.

Στεκόμαστε δίπλα στην οικογένεια και στους αγαπημένους του σε αυτή τη στιγμή βαθύτατου πόνου. Ζητούμε να διατηρηθεί ένα κλίμα σεβασμού και κατανόησης για την οικογένεια αυτές τις δύσκολες ώρες».