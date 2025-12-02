Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta: Είδαμε παρέα το Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Branded Content Team
1
Άλλη μια Κυριακή, άλλο ένα Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta.

Το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta επέστρεψε και αυτή την Κυριακή, προσφέροντας ακόμη μία δυνατή ποδοσφαιρική εμπειρία. Αυτήν τη φορά, όλοι μαζί παρακολουθήσαμε το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ για την 17η αγωνιστική της Super League, με την Ένωση να φεύγει νικήτρια από τη Λεωφόρο, επικρατώντας με 2-3.

Ο Θανάσης Πασσάς, με το γνώριμο χιούμορ του, υποδέχτηκε τους Παναγιώτη Σινάπη, Γιώργο Θεοδωρόπουλο και Κόνι Θεοδώρου. Φυσικά, δεν έλειψαν τα σχόλια για τις αναμετρήσεις, οι στοιχηματικές προβλέψεις και οι super ενισχυμένες αποδόσεις που απογείωσαν την αδρεναλίνη – και τα πιθανά κέρδη.

Λίγο πριν από τη σέντρα, στις 20:25, όσοι παρευρέθηκαν σε καταστήματα ΟΠΑΠ σκάναραν το QR code και μπήκαν στη live εμπειρία, συμμετέχοντας σε κληρώσεις για μοναδικά δώρα και vouchers.

Παράλληλα, οι δημοσιογράφοι του Gazzetta, Μάρθα Χωριανοπούλου και Μάκης Σταθάτος, μετέφεραν όλες τις σημαντικές εξελίξεις από τα ευρωπαϊκά γήπεδα και τις μάχες της εβδομάδας.

Ζήσε κι εσύ τη live εμπειρία του Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta και δώσε νέα διάσταση στις ποδοσφαιρικές σου Κυριακές!

     

