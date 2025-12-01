Ο Σέρχιο Αραούχο πήρε πρωτάθλημα στην Παραγουάη με τη φανέλα της Σέρο Πορτένιο (0-2), με τον Χουάν Ιτούρμπε να σημειώνει το πρώτο από τα δύο γκολ της αναμέτρησης με την Ατλέτικο Τεμπετάρι.

Η Σέρο Πορτένιο πανηγύρισε το Πρωτάθλημα Clausura, με τον Σέρχιο Αραούχο να προσθέτει ακόμα ένα τρόπαιο στην προσωπική του συλλογή. Ο Αργεντινός επιθετικός, που στο παρελθόν πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα κι ένα Κύπελλο με τη φανέλα της ΑΕΚ, γεύτηκε ξανά το συναίσθημα του να βρίσκεσαι στην κορυφή, αυτή τη φορά στο πρωτάθλημα της Παραγουάης.

Η ομάδα του επικράτησε 2-0 εκτός έδρας της Ατλέτικο Τεμπετάρι στην τελευταία αγωνιστική του θεσμού, με τον Χουάν Ιτούρμπε του Άρη να σκοράρει το πρώτο από τα δύο γκολ του ματς (17').

Ο Αραούχο μέσα στη σεζόν σημείωσε συνολικά 11 τέρματα και μοίρασε μία ασίστ, σε 32 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Μετά την απονομή στον «τελικό» με την Ατλέτικο Τεμπετάρι, ο άλλοτε άσος της Ένωσης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία σειρά φωτογραφιών από τους πανηγυρισμούς του ίδιου και της οικογένειάς του στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια μαζί με τους συμπαίκτες του.