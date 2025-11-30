Ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός της Αλ Καλίτζ έγινε μπαμπάς και η ομάδα του, του ευχήθηκε τα καλύτερα.

Ο Γιώργος Μασούρας έγινε πατέρας και η Αλ Καλίτζ του ευχήθηκε μετά την γέννηση του γιου του. Ειδικότερα ο σύλλόγός του, του έγραψε: «Ο πρόεδρος, τα μέλη του ΔΣ της Αλ Καλίτζ και το επιτελείο της στέλνουν τα συγχαρητήριά τους στον παίκτης της ομάδας, Γιώργο Μασούρα, με την περίσταση της γέννησης του γιου του, ευχόμενοι να έχει μία ζωή γεμάτη χαρά». Ο Έλληνας διεθνής υπήρξε επί σειρά ετών παίκτης του Ολυμπιακού και πήγε ως δανεικός στην Αλ Καλίτζ.