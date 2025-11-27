Ώρα Ευρώπης: Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ κόντρα στη Μπραν, με μομέντουμ ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Στουρμ, μετράει δυνάμεις η ΑΕΚ στη Φλωρεντία

Ανάλυση και προγνωστικά για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων σε Europa και Conference League.

Στη μάχη της Ευρώπης ρίχνονται την Πέμπτη (27/11) ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, για τις υποχρεώσεις τους σε Europa και Conference League. Κύριο μέλημα τους η πρόκριση στην επόμενη φάση, ρεαλιστικές οι ελπίδες της οκτάδας και για τους τρεις εκπροσώπους της Ελλάδας.

Στις 19:45 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν στην Τούμπα για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Η ομάδα του Λουτσέσκου ξεκίνησε την προσπάθεια της με το 0-0 κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και ακολούθησε η ήττα 3-1 στο Βίγκο. Η αντίδραση ωστόσο ήταν εντυπωσιακή, με το σπουδαίο «διπλό» στη Λιλ (3-4) και την άνετη επικράτηση κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις (4-0).

Στη 10η θέση και μόλις στο -1 από την οκτάδα, ο ΠΑΟΚ με τρίποντο αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες του για το πλασάρισμα που θα τον φέρει απευθείας στους 16. Σε καλή κατάσταση γενικότερα ο «Δικέφαλος» με οκτώ νίκες και μια ήττα στα εννέα τελευταία επίσημα ματς εντός κι εκτός συνόρων.

Σε κακό αγωνιστικό φεγγάρι η Μπραν, που τελευταία φορά πανηγύρισε σε επίσημο ματς πριν από ένα μήνα. Έκτοτε μετράει τρεις ήττες και μια ισοπαλία στο πρωτάθλημα Νορβηγίας και το 0-0 στην Ιταλία με την Μπολόνια στο Europa League. Μια στροφή πριν το φινάλε της Eliteserien είναι στην 4η θέση, στο -1 από την 3η Τρόμσο.

Στην League Phase ισοβαθμεί στους επτά με τον ΠΑΟΚ και στο ματς της Τούμπας ψάχνει με τη σειρά της το αποτέλεσμα που θα την κρατήσει στο κόλπο της οκτάδας. Αρκετά επικίνδυνη μεσοεπιθετικά αλλά και ευάλωτη στα μετόπισθεν, προσπαθεί να παίξει πιο μαζεμένα εκτός συνόρων όπου ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει κατακόρυφα σε σχέση με τις εντός συνόρων ανάγκες.

Ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί αλλά το ματς δεν είναι εύκολο, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχει και ένα σημαντικό ερώτημα για τον βαθμό ετοιμότητας των Καμαρά, Κωνσταντέλια και Ντεσπόντοφ. Η Μπραν επιστρατεύει ένα πολύ physical στυλ παιχνιδιού που δεν βολεύει ιδιαίτερα τους γηπεδούχους.

Στις 22:00 είναι προγραμματισμένη η σέντρα της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ. Το σπουδαίο «διπλό» στη Σουηδία επί της Μάλμε, αναπτέρωσε τις ελπίδες πρόκρισης του «τριφυλλιού» και διατήρησε ψηλά τις πιθανότητες ακόμη και για την οκτάδα. Δύσκολο εγχείρημα, αλλά όχι ακατόρθωτο.

Ο Παναθηναϊκός υπερέχει στην ισοβαθμία σε ένα γκρουπ επτά(!) ομάδων που έχουν από έξι βαθμούς και είναι στο -2 από την όγδοη Βικτόρια Πλζεν. Οι πρόσφατες νίκες κόντρα σε ΠΑΟΚ και Πανσερραϊκό έδωσαν έξτρα ψυχολογία στους «πράσινους», που εξακολουθούν ωστόσο να αντιμετωπίζουν μια σειρά από τραυματισμούς. Πελίστρι, Σάντσες, Κυριακόπουλος, Λαφόντ είναι εκτός μάχης, Γεντβάι, Ντέσερς, Μαντσίνι και Γιερεμέγιεφ εκτός λίστας και ο Σιώπης τιμωρημένος.

Δύο ήττες από Σέλτικ και Μίντιλαντ, μια νίκη επί της Ρέιντζερς και το 0-0 με τη Νότιγχαμ είναι ο απολογισμός της Στουρμ Γκρατς μέχρι στιγμής στη League Phase του Europa League. Σε άσχημη κατάσταση οι Αυστριακοί, που τον τελευταίο μήνα δεν έχουν... σταυρώσει νίκη.

Τέσσερις ήττες, δύο ισοπαλίες και μια πρόκριση στα πέναλτι επί της Αντμίρα για το Κύπελλο είναι τα αποτελέσματα στο διάστημα 23/10 - 23/11 για την Στουρμ, που δίνει μάχη τίτλου εντός συνόρων μαζί με άλλες έξι(!) ομάδες και για την ώρα είναι στο -3 από την πρωτοπόρο Ζάλτσμπουργκ.

Ο Παναθηναϊκός δείχνει σημάδια σταδιακής βελτίωσης, ο Μπενίτεθ έχει παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο και ξέρει άριστα το κομμάτι της διαχείρισης. Η Στουρμ είναι ομάδα που ψάχνει τον γρήγορο ρυθμό, υποστηρίζει καλά τη συνθήκη μεσοεπιθετικά, ωστόσο στα μετόπισθεν παρουσιάζει συχνά μια αφελή προσέγγιση των αναγκών ενός αγώνα.

Την δική μάχη δίνει η ΑΕΚ στις 22:00 στη Φλωρεντία, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Ο απολογισμός της Ένωσης είναι μάλλον προβληματικός μέχρι στιγμής στη διοργάνωση. Ξεκίνησε με ήττα 3-1 εκτός έδρας από την Τσέλιε, ακολούθως ξέσπασε στο εκκωφαντικό 6-0 επί της Αμπερντίν, ωστόσο το 1-1 με τη Σάμροκ Ρόβερς ήταν σοβαρή «γκέλα» που ύψωσε έξτρα εμπόδια στην προσπάθεια για την οκτάδα.

Κίνδυνος για το 9-24 μάλλον δεν υπάρχει, εντούτοις η δυναμική της ΑΕΚ σε σχέση με τις περισσότερες ομάδες που συμμετέχουν στη διαδικασία «έδειχνε» μια πιο βατή πορεία. Πλέον η ομάδα του Νίκολιτς καλείται να βρει ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στους «βιόλα» και να ψάξει στη συνέχεια βαθμούς για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Δεν έπεισε ιδιαίτερα η ΑΕΚ στις νίκες κόντρα σε ΟΦΗ (1-0) και Άρη (1-0), κέρδισε ωστόσο ηρεμία, λίγο χρόνο και αυτοπεποίθηση.

Στην Φιορεντίνα ο προβληματισμός είναι έντονος. Τόσο από την εικόνα της ομάδας, όσο και μέσα από τα αποτελέσματα. Στα εννέα πιο πρόσφατα παιχνίδια της εντός κι εκτός συνόρων, η Φιορεντίνα μετράει πέντε ήττες, τρεις ισοπαλίες και μόλις μια νίκη. Είναι στην όγδοη θέση της League Phase αλλά στοχεύει ψηλότερα, σε ένα θεσμό που έχει φτάσει στον τελικό δύο φορές τα τελευταία χρόνια, με ισάριθμες ήττες από Γουέστ Χαμ και Ολυμπιακό.

Το πρόσφατο 1-1 με τη Γιουβέντους στη Serie A της χάρισε λίγη από τη χαμένη της ψυχολογία, εξακολουθεί ωστόσο να είναι σε δεινή θέση. Προτελευταία στη βαθμολογία, δίχως νίκη μετά από 12(!) αγωνιστικές και απολογισμό έξι ισοπαλίες και έξι ήττες, όπως και η ουραγός Βερόνα...

Η Φιορεντίνα δεν πείθει μεν, ωστόσο ψάχνει εναγωνίως ένα καλό σερί αποτελεσμάτων που θα την βγάλει από το τέλμα. Και το ρόστερ της είναι αρκετά καλό για να συνεχίσει να μην αποδίδει. Η ΑΕΚ ψάχνει σταθερότητα και μεγαλύτερη συνέπεια στο παιχνίδι της, έχει πάντα υψηλά νούμερα στη δημιουργία, όχι όμως και ανάλογη αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση.

