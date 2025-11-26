Champions League: Γεμάτη προβλήματα η Ρεάλ, γεμάτος πάθος ο Ολυμπιακός στο «φλεγόμενο» Καραϊσκάκης!

Ανάλυση και προγνωστικά για τον αγώνα Ολυμπιακός - Ρεάλ στη League Phase του Champions League.

Η μάχη στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις της Τετάρτης (26/11), με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης (22:00) σε ένα κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», που έγινε sold out με... συνοπτικές διαδικασίες.

Με δύο ήττες και ισάριθμες ισοπαλίες στις τέσσερις πρώτες στροφές της διαδικασίας, ο Ολυμπιακός είναι σε δύσκολη θέση όσον αφορά τις πιθανότητες του για τα playoffs και το πλασάρισμα στο 9-24. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία το 1-1 με την Αϊντχόφεν, όπου οι ερυθρόλευκοι δέχθηκαν την ισοφάριση στο φινάλε. Κάθε ματς από εδώ και πέρα έχει τον χαρακτήρα του τελικού για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ, καθώς η λογική λέει πως θα απαιτηθούν μίνιμουμ 9-11 βαθμοί συνολικά για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Σε καλή κατάσταση ο Ολυμπιακός, τουλάχιστον από πλευράς ψυχολογίας, με έξι σερί νίκες εντός συνόρων μετά και το πρόσφατο 3-0 επί του Ατρομήτου. Ο βαθμός ετοιμότητας του Γκαρθία είναι ένα ερώτημα ενόψει της αναμέτρησης με τους «μερένγκες», δύσκολα θα προχωρήσει σε εκπλήξεις ο Μεντιλίμπαρ όσον αφορά την ενδεκάδα.

Έκρυθμη μοιάζει η κατάσταση στην Ρεάλ Μαδρίτης, κυρίως εξαιτίας της κόντρας Βινίσιους - Τσάμπι Αλόνσο - διοίκησης. Ο Βραζιλιάνος σταρ έχει προστριβές με τον Βάσκο τεχνικό, ενώ τα αποτελέσματα εσχάτως είναι απογοητευτικά. Η Ρεάλ μέσα στον Νοέμβριο ηττήθηκε από τη Λίβερπουλ και μέτρησε ισάριθμες ισοπαλίες κόντρα σε Βαγιεκάνο (0-0) και Έλτσε (2-2).

Η αγωνιστική της εικόνα απέχει αρκετά από τις προσδοκίες, εξακολουθεί ωστόσο να είναι μια ομάδα γεμάτη σταρ, ποιότητα στο υψηλότερο επίπεδο και λύσεις. Δεδομένα ωστόσο, ο Αλόνσο πονοκεφαλιάζει για τις... ατελείωτες απουσίες στα μετόπισθεν, με τους Κουρτουά, Χούισεν, Μιλιτάο, Ρίντιγκερ, Αλάμπα και Καρβαχάλ να είναι εκτός μάχης.

Πολύ μεγάλο το παιχνίδι στο Φάληρο, με το όνομα του αντιπάλου να προσφέρει τεράστιο κίνητρο στους ερυθρόλευκους. Ο Ολυμπιακός έχει μεν μπροστά του ένα μεγαθήριο, εντούτοις είναι υποχρεωμένος να ψάξει τη νίκη. Η Ρεάλ αντιμετωπίζει μια σειρά από προβλήματα, αυτό ωστόσο μπορεί να μην λέει και τίποτα καθώς μιλάμε για έναν σύλλογο με απαράμιλλη δυναμική.

Ματς που δύσκολα θα μείνει χαμηλά σε ρυθμό και σκορ για μια σειρά από ευνόητους λόγους και το αουτσάιντερ πιο επικίνδυνο από όσο μαρτυρούν οι αποδόσεις.

