Ο Ματέους Βιτάλ, που πλέον αγωνίζεται στην Κίνα, πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ για τη Σανγκάη απέναντι στη Σεούλ του Λίνγκαρντ, όμως η ομάδα του γνώρισε την ήττα με 1-3.

Ο Ματέους Βιτάλ, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο οποίος αγωνίζεται στην Κίνα με τη φανέλα της Σανγκάη Πορτ, σκόραρε το μεσημέρι της Τρίτης (25/11) για την ομάδα του, με ένα εντυπωσιακό σουτ εκτός περιοχής, στην αναμέτρηση με τη Σεούλ του Λίνγκαρντ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Ασιατικού Champions League.

Η Κινέζικη ομάδα ηττήθηκε με 1-3 και πλέον βρίσκεται στην τελευταία θέση της League Phase με μόλις έναν βαθμό, έχοντας μία ισοπαλία και τέσσερις ήττες σε πέντε αγώνες. Από την άλλη, ο απόλυτος πρωταγωνιστής του παιχνιδιού ήταν ο Τζέσι Λίνγκαρντ, ο οποίος με δύο προσωπικά του γκολ χάρισε τη νίκη στη Σεούλ.

Ο 27χρονος Βραζιλιάνος είχε αγωνιστεί με τη φανέλα του Τριφυλλιού ως δανεικός από την Κορίνθιανς τη σεζόν 2021-2022, καταγράφοντας 40 συμμετοχές, τρία γκολ και μία ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.