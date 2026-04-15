Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τέχνης, οι αθλητές της Κ13 του Παναθηναϊκού επισκέφθηκαν το Μουσείο Αφής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού: «Μια ξεχωριστή εμπειρία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν οι ποδοσφαιριστές της Κ13 του Παναθηναϊκού, οι οποίοι, στο πλαίσιο του προγράμματος «The Greens Beyond The Game», επισκέφθηκαν το Μουσείο Αφής με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Τέχνης. Οι νεαροί αθλητές του Τριφυλλιού γνώρισαν έναν ιδιαίτερο χώρο πολιτισμού, όπου η τέχνη προσεγγίζεται μέσα από την αφή, αποκτώντας μια διαφορετική και ουσιαστική διάσταση. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη σημασία της προσβασιμότητας, της ισότιμης συμμετοχής και του σεβασμού στη διαφορετικότητα, μέσα από μια βιωματική εμπειρία με ισχυρά μηνύματα. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του «The Greens Beyond The Game», ενός προγράμματος που έχει ως στόχο να προσφέρει στους αθλητές των ακαδημιών του Παναθηναϊκού ερεθίσματα και παραστάσεις πέρα από το ποδόσφαιρο, συμβάλλοντας στη συνολική διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους».