Ο Παναθηναϊκός κάλεσε τους μετόχους του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 Δεκεμβρίου για την εκλογή νέου ΔΣ και την επισημοποίηση της επιστροφής Μπουτσικάρη.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποφάσισε να καλέσει τους μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00.

Κεντρικά ζητήματα που θα συζητηθούν είναι η ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου και η προκήρυξη νέας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου. Παράλληλα, αναμένεται να πάρει επίσημη μορφή και η επιστροφή του Λεωνίδα Μπουτσικάρη στη διοίκηση του κλαμπ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15η του μηνός Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Πεντέλης αρ. 13, Βριλήσσια, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του καταστατικού.

3) Διάφορες εγκρίσεις – ανακοινώσεις.

Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα την 22α Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία της επί της Λεωφόρου Πεντέλης αρ. 13, Βριλήσσια, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ιδίων ως άνω θεμάτων ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 Δεκεμβρίου 2025 ή στην επαναληπτική συνεδρίαση αυτής την 22 Δεκεμβρίου 2025 οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Βριλήσσια, 24 Νοεμβρίου 2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ».