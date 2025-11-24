Η Μπριζ επικράτησε με 1-0 της Σαρλερουά, ωστόσο ο Τζόλης ήταν εκτός αποστολής και παραμένει αμφίβολος για το επόμενο ματς με τη Σπόρτινγκ για το Champions League.

Δύσκολη επικράτηση για την Κλαμπ Μπριζ στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του βελγικού πρωταθλήματος, με 1-0 επί της Σαρλερουά. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Βανάκεν στο 59ο λεπτό. Με αυτή τη νίκη η Μπριζ ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας, τέσσερις βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ, με τον Χρήστο Τζόλη να μένει εκτός αποστολής.

Σύμφωνα με το βελγικό μέσο Sporza, ο λόγος που ο 23χρονος εξτρέμ έμεινε εκτός αποστολής από την αναμέτρηση με τη Σαρλερουά είναι επειδή ταλαιπωρείται από ίωση. Παράλληλα, η συμμετοχή του παραμένει αμφίβολη και για το παιχνίδι με τη Σπόρτινγκ, των Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγιαννίδη στις 26/11 για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Τζόλης αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες της Μπριζ την φετινή σεζόν, έχοντας οκτώ γκολ και εννέα ασίστ με τη βελγική ομάδα σε πρωτάθλημα και στην κορυφαία διασυλλγική διοργάνωση. Με τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις έχει τραβήξει το ενδιαφέρον μεγάλων συλλόγων, όπως η Τότεναμ, η Κρίσταλ Πάλας, η Άστον Βίλα, η Γουέστ Χαμ και η Ατλέτικο Μαδρίτης.