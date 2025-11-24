Χρήστος Τζόλης: Ο λόγος που έμεινε εκτός αποστολής από το παιχνίδι της Μπριζ με τη Σαρλερουά
Δύσκολη επικράτηση για την Κλαμπ Μπριζ στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του βελγικού πρωταθλήματος, με 1-0 επί της Σαρλερουά. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Βανάκεν στο 59ο λεπτό. Με αυτή τη νίκη η Μπριζ ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας, τέσσερις βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ, με τον Χρήστο Τζόλη να μένει εκτός αποστολής.
Σύμφωνα με το βελγικό μέσο Sporza, ο λόγος που ο 23χρονος εξτρέμ έμεινε εκτός αποστολής από την αναμέτρηση με τη Σαρλερουά είναι επειδή ταλαιπωρείται από ίωση. Παράλληλα, η συμμετοχή του παραμένει αμφίβολη και για το παιχνίδι με τη Σπόρτινγκ, των Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγιαννίδη στις 26/11 για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Ο Τζόλης αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες της Μπριζ την φετινή σεζόν, έχοντας οκτώ γκολ και εννέα ασίστ με τη βελγική ομάδα σε πρωτάθλημα και στην κορυφαία διασυλλγική διοργάνωση. Με τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις έχει τραβήξει το ενδιαφέρον μεγάλων συλλόγων, όπως η Τότεναμ, η Κρίσταλ Πάλας, η Άστον Βίλα, η Γουέστ Χαμ και η Ατλέτικο Μαδρίτης.
Een matig Club Brugge blijft in het zog van leider Union na een krappe zege tegen Charleroi op Jan Breydel. #Voetbal #JPLhttps://t.co/5l8HukqPXF pic.twitter.com/tCsi2VmBnZ— sporza (@sporza) November 22, 2025
