Συγκλονίζει ο Γκοβού: «Παρά τρίχα γλίτωσα τον ακρωτηριασμό»

Ο άλλοτε άσος του Παναθηναϊκού αποκάλυψε σε συνέντευξή του πως κατά τη διάρκεια της καριέρας του λίγο έλειψε να χρειαστεί ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι.

Σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη προέβη ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Γαλλίας, Σίντνεϊ Γκοβού, αναφορικά με την καριέρα του, η οποία παραλίγο να σταματήσει με ξαφνικό και άσχημο τρόπο. Ο νυν σχολιαστής του Canal+ μίλησε στην εφημερίδα της πατρίδας του, Le Parisien για την πορεία του.

Ωστόσο, το πιο σημαντικό και σοκαριστικό κομμάτι των δηλώσεών του, αφορούσε τον παραλίγο ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού, τον οποίο όπως είπε χαρακτηριστικά, γλίτωσε «παρά τρίχα».

Πίσω στο 2013 και μετά το πέρασμά του από την Ελλάδα για λογαριασμό των «πρασίνων», ο Γκοβού υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα ενώ αγωνιζόταν για την Εβιάν Τονόν Γκαγιάρ. Ένας τραυματισμός που παραλίγο να κοστίσει... ολόκληρο το αριστερό του πόδι! Αυτό διότι προσβλήθηκε από σταφυλοκοκκική λοίμωξη κατά τη διάρκεια της επέμβασης, με τον γιατρό να του συστήνει τον... ακρωτηριασμό!

Ωστόσο, όπως ανέφερε, άτομα από τον στενό του κύκλο τον έπεισαν να αρνηθεί, παρότι αρχικά είχε συμφωνήσει. Εν τέλει, έκανε έξι μήνες εντατική θεραπεία και κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα.

«Πονούσα τόσο πολύ που ένας γιατρός στο νοσοκομείο μου είπε ότι η καλύτερη λύση ήταν ο ακρωτηριασμός. Έπαιρνα μορφίνη και υπέφερα τόσο πολύ που είπα ναι. Ήμουν εντελώς κατεστραμμένος από τον πόνο. Ευτυχώς, ο ατζέντης μου, ο χειρουργός μου και η πρώην σύζυγός μου με έπεισαν τελικά να αρνηθώ».