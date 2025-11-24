Το γκολ του Αϊτόρ που χάρισε τη νίκη στην ομάδα του και έβαλε σε μπελάδες τη Σάντος του Νεϊμάρ! (vid)

Ο Αϊτόρ με ένα πολύ όμορφο γκολ βοήθησε την ομάδα του να νικήσει και της χάρισε τρεις πολύτιμους βαθμούς που την «βγάζουν» προσωρινά εκτός της ζώνης του υποβιβασμού.

Η Βιτόρια επικράτησε εχθές το βράδυ (23/11) εκτός έδρας της Σπορ Ρεσίφε με 1-3 στα πλαίσια της 35ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Βραζιλίας και πήρε τρεις πολύτιμους βαθμούς που την «ανεβάζουν» προσωρίνα στη 16η θέση και τους 39 βαθμούς, βάζοντας σε μπελάδες τη Σάντος του Νεϊμάρ που παρέμεινε στους 37 βαθμούς και «έπεσε» στη 17η θέση, η οποία οδηγεί στη δεύτερη κατηγορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου

Ο πολυτιμότερος παίκτης του γηπέδου ήταν για μία ακόμη φορά ο πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού, Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, που είχε συμμετοχή στα δύο από τα τρία γκολ της ομάδας του, με το ένα βέβαια να πιστώνεται ως αυτογκόλ του αμυντικού των γηπεδούχων και το άλλο να είναι ένα πολύ όμορφο σουτ μέσα από τη περιοχή με τον Ισπανό να σημαδεύει με ακρίβεια στη κλειστή γωνία του τερματοφύλακα της Ρεσίφε.

Ο Αϊτόρ έφτασε στη Βιτόρια το περασμένο καλοκαίρι με ελεύθερη μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό (τη προηγούμενη χρονιά αγωνιζόταν ως δανεικός στη κυπριακή ΑΕΚ Λάρνακας) και σε 16 αγώνες πρωταθλήματος μέχρι στιγμής έχει πετύχει 3 γκολ, ενώ έχει μοιράσει και ισάριθμες ασιστ.