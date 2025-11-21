Ολόκληρη η γαλλική κοινωνία έχει σοκαριστεί από τη φονική επίθεση που δέχθηκε ο 31χρονος πρώην ποδοσφαιριστής, Γιαν Γκεχό, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Τσέλσι και Λιλ.

Ο Γιαν Γκεχό ήταν ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα της Γαλλίας την προηγούμενη δεκαετία, ο οποίος είχε ξεχωρίσει από μικρή ηλικία και μερικοί συμπαίκτες του τον περιέγραφαν ως πιο χαρισματικό ακόμη και από παίκτες όπως ο Ουσμάν Ντεμπελέ και ο Κιλιάν Μπαπέ.

Σύμφωνα με τη «L' Equipe», ο Γάλλος έπεσε θύμα επίθεσης με μαχαίρι από άγνωστο άνδρα το βράδυ της 10ης Νοεμβρίου, ενώ βρισκόταν έξω με έναν φίλο του. Σοβαρά τραυματισμένος στο στήθος, ο πρώην μέσος νοσηλευόταν ακόμη σε νοσοκομείο του Παρισιού μέχρι το βράδυ της Τετάρτης (12/11).

Όπως αποκαλύπτουν τα γαλλικά ΜΜΕ, έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας εναντίον του Γκεχό. Για την επίθεση έχουν ταυτοποιηθεί και προφυλακιστεί δύο άτομα: ένας άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και μία γυναίκα συνεργός του.

Παρότι φοίτησε στη φημισμένη ακαδημία, INF Clairefontaine και στη συνέχεια μεταγράφηκε στην Τσέλσι, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες που τον ακολουθούσαν και τελικά δεν έπαιξε ούτε ένα επαγγελματικό παιχνίδι στην καριέρα του.