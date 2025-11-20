Σε απόγνωση έχει φτάσει ο Άντονι Μαρσιάλ στο Μεξικό και φαίνεται πως επιλέγει την λύση του υπνωτισμού για να σπάσει επιτέλους το ρόδι με τη Μοντερέι.

Έχει δοκιμάσει κάθε λύση (;) ο Αντονί Μαρσιάλ για να ανακτήσει τον καλό του εαυτό στο Μεξικό, αλλά δεν δεν βρίσκει τρόπο να αποδράσει από το διέξοδο. Κι όπως αναφέρουν στο Μεξικό, ενδέχεται ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ να καταφύγει σε πιο... ανορθόδοξες μεθόδους.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στο Μεξικό, ο Μαρσιάλ προκρίνει τη λύση του υπνωτισμού ώστε να ξεμπλοκάρει και ανακτήσει τη φόρμα του στη Μοντερέι, με την οποία μέχρι στιγμής μετράει εννέα συμμετοχές, χωρίς να έχει καταγράψει γκολ ή ασίστ.

«Είναι λύση η ύπνωση; Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν φήμες ότι άνθρωποι από το περιβάλλον του Αντονί Μαρσιάλ, της “ηχηρής” μεταγραφής της μεξικανικής ομάδας, έχουν προσεγγίσει τον Τζον Μίλτον, έναν διάσημο υπνωτιστή που έχει αποκτήσει δημοτικότητα στον χώρο του αθλητισμού επειδή βοηθά αθλητές να επανέλθουν στην καλύτερη δυνατή φόρμα.

Πρόκειται για μια πραγματική επιλογή προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση του επιθετικού, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στη Liga MX» τονίζεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα που αναπαράγεται σε Μέσα του Μεξικού.

Θυμίζουμε πως ο Γάλλος έχει δεχθεί εδώ και μήνες σφοδρή κριτική για τις αποκαρδιωτικές του εμφανίσεις με τους Ραγιάδος, σε σημείο όπου στο Μεξικό τον συνέκριναν με... κώνο στο γήπεδο.