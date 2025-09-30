Δριμεία κριτική προς το πρόσωπο του Αντονί Μαρισάλ άσκησαν στο Μεξικό, τον οποίοι παρομοίωσαν με... κώνο για την έλλειψη προσπάθειας που καταβάλει με τη φανέλα της Μοντερέι.

Ο Αντονί Μαρσιάλ δεν κατάφερε να καθιερωθεί ποτέ στη Superleague και στην ΑΕΚ και φαίνεται πως βαδίζει στην ίδια πορεία και στους πρώτους μήνες παρουσίας του στο Μεξικό. Το καλοκαίρι η Μοντερέι έδωσε τα χέρια με τον Γάλλος επιθετικό για να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή, όμως η απόδοσή του στο χορτάρι δεν είναι η επιθυμητή.

Ήδη μάλιστα στο Μεξικό γίνεται σκληρή κριτική προς το πρόσωπο του πρώην αστέρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με πρώην ποδοσφαιριστές των Ραγιάδος να στέκονται στην έλλειψη προσπάθειας και να απευθύνονται με βαριές εκφράσεις προς το πρόσωπό του.

Χαρακτηριστικά είναι τα όσα ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Fútbol sobre la mesa» (σ.σ. ποδόσφαιρο στο τραπέζι), όπου ο πρώην παίκτης της Μοντερέι, Ραούλ «Κόρα» Ισιόρδια, επιτέθηκε στον Μαρσιάλ και τον παρομοίασε με κώνο στο γήπεδο!

«Οι Ραγιάδος έπαιξαν με 10 παίκτες σε όλο το ματς (σ.σ. με τη Σάντος). Αυτός ο Μαρσιάλ, πόσα σουτ είχε στην εστία; Κανένα. Πόσα σουτ εντός εστίας είχε; Κανένα. Πόσες ασίστ έδωσε; Καμία. Έκανε μισή ώρα χωρίς να ακουμπήσει τη μπάλα κι ο παίκτης που τελείωνε τις φάσεις ήταν ο Σέρχιο Ράμος, όχι αυτός. Απλώς τον άφησαν εκεί.

Έμοιαζε με… κώνο κόντρα στην Τολούκα, τον ξαναβλέπω τώρα στη θέση του, πάλι… κώνος» τόνισε αρχικά, ενώ στη συνέχεια συνέκρινε τα τρεξίματά του με εκείνα του... 40χρονου, Ζινιάκ: «Πρέπει να είμαι επικριτικός απέναντι σ’ ένα παίκτη που υποτίθεται ότι ήρθε για να “διαλύσει” τη λίγκα. Στα 40 του χρόνια ο Ζινιάκ τρέχει περισσότερο απ’ ό,τι αυτός στα 29 του, για να δώσω ένα παράδειγμα».