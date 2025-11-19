Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έστειλε μέσω social media το δικό του μήνυμα μετά την συνάντηση με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Μερικά 24ωρα μετά την πρόκριση της Πορτογαλίας στο Μουντιάλ 2026, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ταξίδεψε στην Ουάσιγκτον και συνάντησε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 40χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ, με την σύντροφό του Χεορχίνα στο πλευρό του, ήταν ένας από τους εκλεκτούς καλεσμένους στο δείπνο που παρέθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και η σύζυγός του, Μελάνια.

Οι σχέσεις των δύο αντρών είναι ιδιαίτερα καλές και ο Ρονάλντο, μερικές ώρες μετά την επίσκεψή του στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, ευχαρίστησε τον Τραμπ για την πρόσκληση και την φιλοξενία μέσω δημοσίευσης που ανάρτησε στα social media.

«Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την πρόσκλησή σας και για την θερμή υποδοχή που μου επιφυλάξατε εσείς και η Πρώτη Κυρία, καθώς και η μέλλουσα σύζυγός μου, Χεορχίνα. Ο καθένας από εμάς έχει κάτι σημαντικό να προσφέρει και είμαι έτοιμος να κάνω το καθήκον μου, καθώς εμπνέουμε τις νέες γενιές να χτίσουν ένα μέλλον που θα χαρακτηρίζεται από θάρρος, υπευθυνότητα και διαρκή ειρήνη», έγραψε ο Ρονάλντο.