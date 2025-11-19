Ταουσιάνης: «Είμαστε στου δρόμου τα μισά, έναν δρόμο, πάμε βήμα-βήμα και στο τέλος θα σηκώσουμε το κεφάλι να δούμε τι έχουμε καταφέρει»

Ο Γιάννης Ταουσιάνης έδειξε την ικανοποίηση για το 5x5 της Εθνικής Ελπίδων στον πρώτο γύρο των προκριματικών του EURO U21 και μίλησε για την πορεία της ομάδας του.

Το... τρένο της Εθνικής Ελπίδων δεν σταμάτησε ούτε πάνω στη Β. Ιρλανδία καθώς επικράτησε με 4-0 στο γήπεδο της Λιβαδειάς και έμεινε στην κορυφή των προκριματικών του EURO U21.

Ο Γιάννης Ταουσιάνης μίλησε για την συγκεκριμένη πορεία και έδειξε την απόλυτη ικανοποίηση του, τονίζοντας ότι ακόμα είναι στα μισά του δρόμου.

Αναλυτικά:

«Έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι και χαρούμενοι με αυτό που παρουσίασαν και σήμερα οι ποδοσφαιριστές μας, καθώς έκαναν ένα πολύ ώριμο και ποιοτικό παιχνίδι, κατακτώντας την πέμπτη συνεχόμενη νίκη στη διαδρομή των προκριματικών. Στην έως τώρα πορεία μας είμαστε μια ομάδα που έχει παρουσιάσει αρετές σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, υπηρετώντας με πολύ καλό τρόπο την αγωνιστική μας ταυτότητα. Το πιο σπουδαίο όμως είναι ότι εδώ υπάρχει μια πολύ καλή παρέα που ενισχύει όλα τα παραπάνω.

Παρόλα αυτά είμαστε στου δρόμου τα μισά, έναν δρόμο που οφείλουμε να συνεχίσουμε να τον βαδίζουμε προς την ίδια κατεύθυνση, βήμα-βήμα και στο τέλος να σηκώσουμε το κεφάλι να δούμε τι έχουμε καταφέρει. Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο τόσο στο παιχνίδι στην Λεωφόρο, όσο και σ' αυτό στην Λιβαδειά για την πολυπληθή τους παρουσία και για τα συναισθήματα που μας χάρισαν»