Η Εθνική Νέων ηττήθηκε 2-1 στο ντέρμπι κορυφής του 3ου προκριματικού ομίλου του EURO U19 από την Τουρκία στο Μαναβγκάτ της γειτονικής χώρας, ωστόσο πήρε ως 2η την πρόκριση στην Elite Round, όπου θα διεκδικήσει εισιτήριο για τα τελικά στην Ουαλία (28/06-11/07/2026).

Στο ματς με την Τουρκία η Ελλάδα ήταν που δέχθηκε πρώτη γκολ. Πρώτα λοιπόν σκόραρε η Τουρκία (7') με τον Τουρχάν από ασίστ του Μαλντάρ και πέντε λεπτά αργότερα (12') η Ελλάδα βρήκε δίχτυα με το πέναλτι που κέρδισε ο Τσίγκας από τον Ματισλί και μετέτρεψε σε γκολ ο Ανέστης Μύθου. Η συνέχεια του πρώτου ημιχρόνου κύλησε με την Εθνική να έχει περισσότερες επισκέψεις στην αντίπαλη εστία και ευκαιρίες με τον Μπαταούλα στο 15΄ και τον Τσιότα στο 33' ενώ η Τουρκία απείλησε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, με τον Μπελέρη να αρνείται το γκολ στον Τουρχάν.

Στη συνέχεια σε μία αντεπίθεση της Τουρκίας ο Λους μπήκε στην περιοχή από θέση αριστερού εξτρέμ και ανατράπηκε. Το πέναλτι εκτέλεσε εύστοχα ο Τουρχάν στο 51' δίνοντας προβάδισμα 2-1 στην ομάδα της Τουρκίας. Ακολούθως και ως τη λήξη του αγώνα η Ελλάδα κυριάρχησε αγωνιστικά και κυνήγησε το γκολ για το 2-2 και ειδικά από το 75' που η Τουρκία έπαιζε με δέκα λόγω αποβολής του Οζτούρκ, με κυριότερες ευκαιρίες το σουτ-φάουλ του Κοσίδη που έδιωξε χαμηλά στη γωνία του ο γκολκίπερ Ματισλί, όπως και τα σουτ του Χαρούπα στο 79' και στο 86'.

Ωστόσο η ελληνική ομάδα δεν κατάφερε να φτάσει στο γκολ και το παιχνίδι έληξε με νίκη της Τουρκίας. Παρά την ήττα της αυτή η Εθνική Νέων πήρε ως 2η την πρόκριση στην Elite Round, όπου θα διεκδικήσει εισιτήριο για τα τελικά στην Ουαλία (28/06-11/07/2026).

Τουρκία: Ματισλί, Οφλί, Οζτούρκ, Αρντά Ουνιγιάι, Μαλντάρ, Ατσούπ, Λους (89΄ Τσακίρογλου), Μετίν Σεν (77΄ Τσιχάν), Σοϊλού (65΄ Ντουλμπάρ), Μπουλούτ (65΄ Οζντεμίρ) και Τουρχάν (89΄ Οζκάν).

Ελλάδα: Μπελέρης, Τσιότας, Μπαταούλας, Κοσίδης, Ντούνγκα, Χάμζα (61΄ Χαρούπας), Σαρρής (88΄ Καραργύρης), Ζέκα (71΄ Σώκος), Μύθου (61΄ Κολοκοτρώνης), Τσίγκας και Μπέρδος (46΄ Ογιεμπάντε).