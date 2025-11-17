Σοκ στο Μόσταρ: Πρώην διαιτητής σκότωσε την πρώην σύντροφό του

Ο 33χρονος πρώην διαιτητής Ανίς Καλαϊτζιτς πυροβόλησε και σκότωσε εν ψυχρώ την πρώην σύντροφό του, Άλντινα Τζαχίτς, σε μια φρικτή καταδίωξη στο κέντρο του Μόσταρ.

Στο κέντρο του Μόσταρ εκτυλίχθηκε το το απόγευμα της Κυριακής (16/11) μια φρικτή τραγωδία που συγκλόνισε την πόλη. Ο Ανίς Καλαϊτζιτς, πρώην ποδοσφαιριστής και γνωστός διαιτητής στη Βοσνία, πυροβόλησε και σκότωσε την πρώην σύντροφό του, Άλντινα Τζαχίτς, 32 ετών.

Το περιστατικό συνέβη στην πλατεία Ιβάν Κρντέλια, κοντά στο κεντρικό λεωφορείο, καθώς η Άλντινα κατευθυνόταν προς το γυμναστήριο. Σύμφωνα το «ekipa.svet24.si», ο δράστης την πλησίασε ξαφνικά και άνοιξε πυρ, αναγκάζοντάς την να τρέξει για να σωθεί. Η άτυχη γυναίκα προσπαθούσε να βρει καταφύγιο σε ένα κατάστημα γρήγορου φαγητού, ενώ ο δράστης την καταδίωκε μέχρι τις τουαλέτες, όπου τη βρήκε και την πυροβόλησε μέχρι θανάτου.

Μετά το έγκλημα, σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ προσπάθησε να αυτοκτονήσει, αλλά το όπλο του μπλόκαρε. Η αστυνομία έφτασε άμεσα και τον συνέλαβε. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες για το θύμα και τον δράστη αρχίζουν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Η Άλντινα Τζαχίτς είχε μετακομίσει στο Μόσταρ πριν από περίπου ένα χρόνο για επαγγελματικούς λόγους. Ο Ανίς Καλαϊτζιτς, 33 ετών, υπήρξε ποδοσφαιριστής σε ομάδες όπως ο Βελέζ και η Λοκομοτίβα, ενώ μετά την σύντομη καριέρα του έγινε διαιτητής. Πηγές αναφέρουν ότι οι δύο είχαν χωρίσει πριν από καιρό και ότι ο δράστης είχε απειλήσει αρκετές φορές την Άλντινα, χωρίς εκείνη να απευθυνθεί στην αστυνομία. Πρόσφατα ο Ανίς είχε αγοράσει όπλο, υποστηρίζοντας ότι ένιωθε απειλή λόγω της διαιτητικής του ιδιότητας.