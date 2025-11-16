Δυο γκολ για... Puskas χάρισαν τη νίκη σε ομάδα της τρίτης κατηγορίας στην Ισπανία, η οποία επικράτησε 2-0 με δυο γκολ από το κέντρο!

Παρά τρίχα έχασαν τη διορία για τις υποψηφιότητες του φετινού βραβείου Puskas... Διότι η αλήθεια είναι πως δεν έχουν και πολλά να ζηλέψουν από τα γκολ που τελικά θα διεκδικήσουν τον τίτλο του κορυφαίου για το 2025.

Στην τρίτη κατηγορία της Ισπανίας οι ποδοσφαιριστές της Βιδαλέτ είχαν ιδιαίτερα... κέφια, καθώς τα δυο γκολ που υπέγραψαν τη νίκη της με 2-0 επί της Χοσπιταλέτ αποδείχθηκαν σκέτη μαγεία. Ίσως να χρειάστηκε βέβαια και λίγο ποδοσφαιρικό θράσος, μιας και αμφότερα χρειάστηκαν πολλή, μα πολλή αυτοπεποίθηση.

Με ένα γκολ πίσω από το κέντρο κι ένα ακόμα ελάχιστα μπροστά από τη μεσαία γραμμή, η Βιδαλέτ χάρισε δυο γκολ - καρμπόν που σπάνια θα δεις σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, πόσω δε μάλλον σε επανάληψη στον ίδιο αγώνα...