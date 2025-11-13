Βραβείο Πούσκας: Οι έντεκα «άρρωστες» υποψηφιότητες για το Γκολ της Χρονιάς! (vid)

Γνωστά έγιναν από την FIFA τα έντεκα υποψήφια γκολ που θα διεκδικήσουν το φετινό Βραβείο Πούσκας!

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ήρθε εκείνη η στιγμή της χρονιάς που η FIFA γνωστοποιεί τα υποψήφια γκολ για το Βραβείο Πούσκας, για το καλύτερο γκολ της σεζόν!

Η επιτροπή της FIFA έδωσε στη δημοσιότητα τα έντεκα υποψήφια γκολ που σημειώθηκαν το διάστημα μεταξύ 11 Αυγούστου 2024 - 2 Αυγούστου 2025, ενώ η ψηφοφορία έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί στις 3 Δεκεμβρίου. Το αποτέλεσμα θα γίνει γνωστό στην τελετή απονομής των βραβείων «The Best» της FIFA τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Ανάμεσα στις... υπεργκολάρες, βρίσκεται η απίθανη εκτέλεση φάουλ του Ντέκλαν Ράις απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League και το... τηλεκατευθυνόμενο γκολ του Λαμίν Γιαμάλ κόντρα στην Εσπανιόλ.

Τα έντεκα υποψήφια γκολ

  • Αλεράντρο (Βιτόρια - Κρουζέιρο)

  • Ντεϊόλα (Κάλιαρι - Βενέτσια)
  • Ντε Λα Βέγκα (Κρουζ Αζούλ - Σιάτλ Σάουντερς)
  • Μοντιέλ (Ιντεπεντιέντε - Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια)
  • Νάσερ (Αλ Αχλί - Φάρκο)
  • Οραντία (Κερετάρο - Άτλας)
  • Ριμπέιρο (Μαμελόντι Σαντάουνς - Μπορούσια Ντόρτμουντ)
  • Ράις (Άρσεναλ - Ρεάλ Μαδρίτης)
  • Ρίντο (Περσίγια Τζακάρτα - Αρέμα)
  • Ροντρίγκες (Κασίμπασα - Ρίζεσπορ)
  • Γιαμάλ (Εσπανιόλ - Μπαρτσελόνα)
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

