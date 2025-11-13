Βραβείο Πούσκας: Οι έντεκα «άρρωστες» υποψηφιότητες για το Γκολ της Χρονιάς! (vid)
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ήρθε εκείνη η στιγμή της χρονιάς που η FIFA γνωστοποιεί τα υποψήφια γκολ για το Βραβείο Πούσκας, για το καλύτερο γκολ της σεζόν!
Η επιτροπή της FIFA έδωσε στη δημοσιότητα τα έντεκα υποψήφια γκολ που σημειώθηκαν το διάστημα μεταξύ 11 Αυγούστου 2024 - 2 Αυγούστου 2025, ενώ η ψηφοφορία έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί στις 3 Δεκεμβρίου. Το αποτέλεσμα θα γίνει γνωστό στην τελετή απονομής των βραβείων «The Best» της FIFA τον ερχόμενο Ιανουάριο.
Ανάμεσα στις... υπεργκολάρες, βρίσκεται η απίθανη εκτέλεση φάουλ του Ντέκλαν Ράις απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League και το... τηλεκατευθυνόμενο γκολ του Λαμίν Γιαμάλ κόντρα στην Εσπανιόλ.
The FIFA Puskás Award 2025 nominees! 💫
Watch all the goals and cast your vote! 🗳️— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 13, 2025
Τα έντεκα υποψήφια γκολ
Αλεράντρο (Βιτόρια - Κρουζέιρο)
PRÊMIO PUSKÁS! 🏆🇧🇷
Fifa divulgou a lista de indicados ao prêmio Puskás, oferecido ao gol mais bonito da última temporada no futebol masculino. Alerrandro, ex-Vitória,hoje no CSKA Moscou, que concorre ao troféu, que será entregue na cerimônia do The Best 2025. Lucas Ribeiro, do… pic.twitter.com/euU5TaYBRo— ge (@geglobo) November 13, 2025
- Ντεϊόλα (Κάλιαρι - Βενέτσια)
Esta jugada del Cagliari y gol de Alessandro Deiola ante el Venezia han sido nominados al Premio Puskas 2025.pic.twitter.com/9RNaL1xWaU— Jose Rodríguez (@JosRodriguez37) November 13, 2025
- Ντε Λα Βέγκα (Κρουζ Αζούλ - Σιάτλ Σάουντερς)
This goal by Pedro de la Vega has been nominated for the FIFA Puskas award. pic.twitter.com/AYvzbFUyfR— Roy Nemer (@RoyNemer) November 13, 2025
- Μοντιέλ (Ιντεπεντιέντε - Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια)
Les comparto mi video favorito del gol de Montiel.
Mirá lo que es esa cancha, por favor 😍 pic.twitter.com/3BLiWnrUps— cachorrojo (@tomi_todorojo) November 13, 2025
- Νάσερ (Αλ Αχλί - Φάρκο)
Revivez le but spectaculaire d’Amr Nasser qui fait le tour du monde 🏆⚽— Nile Foot 🇪🇬 (@NileFootFR) November 13, 2025
Le lien pour voter en commentaire 😉
🎥⬇️ #Puskas #Egypt https://t.co/E8eoH6ICXT pic.twitter.com/zY6HOrKZU3
- Οραντία (Κερετάρο - Άτλας)
🚨🤯 NEW: This GOLAZO from Carlos Orrantia in Liga MX has been nominated for the FIFA Puskas award!— All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) November 13, 2025
It's the first time in 11 years that a Mexican is among the nominees for this award since Marco Fabian in 2014. 🚀👏🏼
pic.twitter.com/Bijvd8EF8r
- Ριμπέιρο (Μαμελόντι Σαντάουνς - Μπορούσια Ντόρτμουντ)
O brasileiro Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundows, foi indicado ao Prêmio Puskás pelo gol marcado sobre o Borussia Dortmund na Copa do Mundo de Clubes, em junho deste ano. Além dele, Alerrandro, ex-Vitória, também concorre ao troféu, que será entregue na cerimônia do The Best 2025. pic.twitter.com/IasrMv65cl— ge (@geglobo) November 13, 2025
- Ράις (Άρσεναλ - Ρεάλ Μαδρίτης)
🚨🏴 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Declan Rice's free-kick vs Real Madrid has been nominated for the Puskas award! 🥇✨ pic.twitter.com/vBxEjT6pyo— EuroFoot (@eurofootcom) November 13, 2025
- Ρίντο (Περσίγια Τζακάρτα - Αρέμα)
🚨 Rizky Ridho’s long-range strike vs Arema has been nominated for the 2025 FIFA Puskás Award!pic.twitter.com/e2WCVBqg6c https://t.co/5bn7isWJki— Timnas Xtra (@TimnasXtra) November 13, 2025
- Ροντρίγκες (Κασίμπασα - Ρίζεσπορ)
🏅Kevin Rodrigues'in Çaykur Rizespor'a attığı gol, Puskas Ödülü'ne aday gösterildi.pic.twitter.com/TG8mVMy1NK— A Spor (@aspor) November 13, 2025
- Γιαμάλ (Εσπανιόλ - Μπαρτσελόνα)
🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Lamine Yamal's goal against Espanyol last season has been NOMINATED for the Puskás Award. #fcblive 🔥 pic.twitter.com/wX3jxeTe8h— BarçaTimes (@BarcaTimes) November 13, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.