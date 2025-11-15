Άγρια συμπλοκή μεταξύ παικτών και... συγγενών σημειώθηκαν στην αναμέτρηση Γαλλία - Κολομβία για το Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17.

Ο κακός χαμός επικράτησε μετά την πρόκριση της Γαλλίας στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17. Οι Γάλλοι νίκησαν με 2-0 την Κολομβία στην Ντόχα του Κατάρ και πήραν την πρόκριση στην επόμενη φάση, κάτι όμως που έγινε... επεισοδιακά.

Σύμφωνα με την «Equipe», μετά το σφύριγμα της λήξης εξελίχθηκαν εικόνες ντροπής. Όλα ξεκίνησαν όταν παίκτης της Γαλλίας κορόιδεψε τον αντίπαλό του, με τον τελευταίο να τον καταδιώκει ζητώντας του τα ρέστα. Συμπαίκτες των δύο παικτών μπήκαν στο... κόλπο και μάλιστα ο καυγάς συνεχίστηκε σε διπλανό γήπεδο όπου την ίδια ώρα αγωνίζονταν η Αργεντινή με το Μεξικό!

SE PICÓ ENTRE FRANCIA Y COLOMBIA ❌🚨



Los franceses ganaron 2-0 en el Mundial Sub 17 y cuando terminó el partido se agarraron entre ambos equipos. Las corridas llegaron hasta la cancha de al lado donde se estaba jugando Argentina - México



📽️ Tanziloic pic.twitter.com/zt3vMqwtG0 November 15, 2025

Η κατάσταση ξέφυγε όταν συγγενείς των νεαρών ποδοσφαιριστών, για να υπερασπιστούν τα δικά τους παιδιά, κατέβηκαν από τις εξέδρες και έκαναν... ντου στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα, ένας φυσιοθεραπευτής των Γάλλων που βρισκόταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, δέχτηκε επίθεση από Κολομβιανούς! Το προσωπικό ασφαλείας του γηπέδου παρενέβη για να γλιτώσει τα χειρότερα, σε μία ημέρα γιορτής που τελικά στιγματίστηκε από το άσχημα περιστατικό. Η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FFF) αποφάσισε να αντιδράσει υποβάλλοντας αναφορά στη FIFA καταγγέλλοντας «επίθεση».