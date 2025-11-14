ΕΠΟ: Στον «αέρα» η ανανεωμένη ιστοσελίδα της ομοσπονδίας

Η ΕΠΟ έκανε γνωστή τη νέα, ανανεωμένη ιστοσελίδα της ομοσπονδίας, έχοντας και το μήνυμα του προέδρου, Μάκη Γκαγκάτση.

Η ΕΠΟ άλλαξε... σελίδα στο διαδίκτυο και έβγαλε στον αέρα τη νέα, ανανεωμένη ιστοσελίδα της όπου όλοι θα μπορούν να βρουν οτιδήποτε θέλουν να μάθουν σχετικά με τις Εθνικές Ομάδες αλλά και τις διοργανώσεις της ομοσπονδίας.

Αναλυτικά η δήλωση του προέδρου, Μάκη Γκαγκάτση:

«Φίλες και φίλοι,

Η 14η Νοεμβρίου, ημερομηνία ίδρυσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας το 1926, αποτελεί κάθε χρόνο σημείο αναφοράς για το ελληνικό ποδόσφαιρο.