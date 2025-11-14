ΕΠΟ: Στον «αέρα» η ανανεωμένη ιστοσελίδα της ομοσπονδίας
Η ΕΠΟ άλλαξε... σελίδα στο διαδίκτυο και έβγαλε στον αέρα τη νέα, ανανεωμένη ιστοσελίδα της όπου όλοι θα μπορούν να βρουν οτιδήποτε θέλουν να μάθουν σχετικά με τις Εθνικές Ομάδες αλλά και τις διοργανώσεις της ομοσπονδίας.
Αναλυτικά η δήλωση του προέδρου, Μάκη Γκαγκάτση:
«Φίλες και φίλοι,
Η 14η Νοεμβρίου, ημερομηνία ίδρυσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας το 1926, αποτελεί κάθε χρόνο σημείο αναφοράς για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Με την είσοδο στον 100ό χρόνο λειτουργίας της, η ΕΠΟ επιλέγει αυτή τη σημαδιακή ημερομηνία για την παρουσίαση του νέου της ιστότοπου.
Η νέα ιστοσελίδα εντάσσεται σε μια ευρεία στρατηγική ψηφιακής αναβάθμισης της Ομοσπονδίας και συνιστά ένα σύγχρονο, λειτουργικό και φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον, το οποίο προσφέρει έγκυρη ενημέρωση, άμεση πρόσβαση στη δραστηριότητα όλων των Εθνικών Ομάδων, στις διοργανώσεις που τελούν υπό την ευθύνη της Ομοσπονδίας, καθώς και στις ποικίλες δράσεις και εκδηλώσεις της.
Το epo.gr αποτελεί έναν σύγχρονο κόμβο επικοινωνίας της Ομοσπονδίας με την ποδοσφαιρική οικογένεια και ένα αποφασιστικό βήμα προσαρμογής στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής.
Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει σε όλες τις υπηρεσίες και διευθύνσεις της ΕΠΟ που συνεργάστηκαν με το Τμήμα Επικοινωνίας για τη θεαματική ανανέωση του epo.gr, καθώς με συνέπεια και ομαδική δουλειά έδωσαν μορφή σε ένα έργο που αντικατοπτρίζει τη συλλογική προσπάθεια της Ομοσπονδίας.
Σας καλωσορίζουμε στο νέο epo.gr».
