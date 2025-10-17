Η Σάντος ζυγίζει την κατάσταση πριν προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Νεϊμάρ, καθώς έχει δεύτερες σκέψεις για το υπέρογκο ποσό που τής κοστίζει ενώ είναι τραυματίας σχεδόν όλη τη σεζόν.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Σάντος και τον Νεϊμάρ για την ανανέωση του συμβολαίου του Βραζιλιάνου έχουν «παγώσει», με τον σύλλογο να κρατά μία στάση αναμονής λόγω ανησυχιών για τη φόρμα στην οποία βρίσκεται. Παράλληλα, δεν μπορούν να παραβλέψουν ότι δεσμεύεται με ένα υψηλότατο συμβόλαιο. Ο 33χρονος σούπερ σταρ έχει χάσει μεγάλο μέρος της σεζόν εξαιτίας των τραυματισμών του, γεγονός που έχει βάλει σε δεύτερες σκέψεις στους ανθρώπους της ομάδας.

Παρότι η σχέση ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι καλή, η διοίκηση της Σάντος θέλει πρώτα να επανεκτιμήσει την κατάσταση πριν τον δεσμεύσει εκ νέου. Το συμβόλαιό του λήγει τον Δεκέμβριο του 2025, όμως σύμφωνα με τα ρεπορτάζ του ESPN, οι συζητήσεις δεν πρόκειται να συνεχιστούν πριν ολοκληρωθεί μια εσωτερική αξιολόγηση για το αγωνιστικό και οικονομικό βάρος που έχει ο παίκτης.

Ο ίδιος μέχρι στιγμής έχει αγωνιστεί μόλις σε 21 παιχνίδια, με απολογισμό έξι γκολ και τρεις ασίστ, ενώ ο τελευταίος του τραυματισμός τον έχει κρατήσει εκτός δράσης από τα μέσα Σεπτεμβρίου, στερώντας του την ευκαιρία να αγωνιστεί και στη Σελεσάο του Κάρλο Αντσελότι.

Σε κάθε περίπτωση, οι ιθύνοντες του συλλόγου περιμένουν να τον δουν ξανά... υγιή μέσα στον Νοέμβριο, πριν αποφασίσουν αν αξίζει μια νέα συμφωνία ή αν θα κλείσει οριστικά το κεφάλαιο «Νεϊμάρ».

