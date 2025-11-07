Οι GOAT είναι εδώ: Μέσι και Κριστιάνο υποψήφιοι για το βραβείο FIFA The Best!

Γνωστοί έγιναν οι υποψήφιοι για τα βραβεία ''The Best'' που απονέμει κάθε χρόνο η FIFA, με τους Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο να βρίσκονται στις τελικές λίστες.

Ποιος είπε ότι «τελείωσαν»; Πως γίνεται να τελειώσουν, πριν αποσυρθούν; Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο, Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι είναι εδώ, υποψήφιοι για ένα ακόμη βραβείο!

Οι δυο σούπερ σταρ που συνεχίζουν να σαρώνουν στο πέρασμά τους, παρότι 38 και 40 ετών αντίστοιχα, είδαν το όνομά τους στις τελικές λίστες των υποψηφίων της FIFA, για το βραβείο ''The Best Attacker'' του 2025.

Ο Αργεντίνος και ο Πορτογάλος που έχουν αφήσει την Ευρώπη για το MLS και τη Saudi Pro League, μπορεί να μην έχουν με το μέρος τους τις πιθανότητες για να προσθέσουν ακόμη ένα «αγαλματάκι» στην τεράστια τροπαιοθήκη τους, ωστόσο η παρουσία τους και μόνο δείχνει πως ακόμη έχουν επιρροή στο άθλημα το οποίο εκτόξευσαν με τις επιδόσεις και την μακρόχρονη πορεία τους.

Κατά τα άλλα, από τους υποψήφιους, φαβορί μοιάζουν ο νικητής της «Χρυσής Μπάλας», Ουσμάν Ντεμπελέ, καθώς και οι Λαμίν Γιαμάλ, Κιλιάν Μπαπέ και Χάρι Κέιν.

🚨🌟 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | The Best FIFA Men's Attacker of the Year nominees. pic.twitter.com/4UNmCO9LRI November 6, 2025

Από εκεί και πέρα, για το βραβείο ''The Best'' που δίνεται στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της χρονιάς, τα ονόματα των διεκδικητών είναι εκείνα των Ουσμάν Ντεμπελέ, Ασχράφ Χακίμι, Χάρι Κέιν, Κιλιάν Μπαπέ, Νούνο Μέντες, Κόουλ Πάλμερ, Πέδρι, Ραφίνια, Μοχάμεντ Σαλάχ, Βιτίνια και Λαμίν Γιαμάλ.