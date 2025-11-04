Το θρίλερ του Philips Stadion είχε υπογραφή Χασάν: «Απίστευτο ότι έβαλα γκολ στο τέλος, όλοι πίστευαν ότι θα μείνουμε εκτός»

Πέντε χρόνια έχουν περάσει από την πρόκριση του Ολυμπιακού απέναντι στην Αϊντχόφεν για τον θεσμό του Europa League, μια πρόκριση με βασικό πρωταγωνιστή τον Έραν Ζάχαβι, ο οποίος «γυρίζει» πίσω στον χρόνο.

Στις 25 Φεβρουαρίου 2021 ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Ολλανδία προκειμένου να αντιμετωπίσει την PSV. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς καλείται να υπερασπιστεί το 4-2 του «Γ. Καραϊσκάκης», ώστε να περάσει στους «16» του Europa League.

Ο Ισραηλινός φορ των γηπεδούχων, Έραν Ζάχαβι, σκοράρει στο 23' και στο 44' και με το 2-0 δίνει σκορ πρόκρισης στην ομάδα του. Λίγο πριν ολοκληρωθεί το 90λεπτο, τίποτα δεν έχει αλλάξει στο Philips Stadion και η PSV κρατά το προβάδισμα των δύο τερμάτων που θα τους χάριζε το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Στο 79' ο Πορτογάλος τεχνικός του Θρύλου περνά στην αναμέτρηση - θρίλερ τον Αχμέντ Χασάν, τον στράικερ που εκείνη την αγωνιστική περίοδο (2020-2021) εξελίχθηκε σε άνθρωπο της τελευταίας στιγμής.

Το χρονόμετρο δείχνει το 88ο λεπτό. Ο Κώστας Φορτούνης, που είχε περάσει στο παιχνίδι ως αλλαγή στο 46', βγάζει τη σέντρα από αριστερά, ο Ελ Αραμπί επιχειρεί κεφαλιά, την οποία εξουδετερώνει πέφτοντας ο Εμβογκό. Σαν από μηχανής θεός ο Χασάν παίρνει το ριμπάουντ, κάνει προβολή με το δεξί και στέλνει τη μπάλα στον ουρανό των διχτυών. Το 2-1 μένει μέχρι τέλους και ο Ολυμπιακός κατακτά τη σπουδαία πρόκριση.

Έχουν περάσει σχεδόν πέντε χρόνια από εκείνο το αλησμόνητο παιχνίδι στο Αϊντχόφεν και με αφορμή την αποψινή αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» με την PSV, ο Χασάν μας μιλά για το παιχνίδι που δεν θα ξεχάσει ποτέ. Τα λόγια του είναι ενδεικτικά: «Ήταν μια πολύ σπουδαία στιγμή για εμένα, διότι όλοι πίστευαν ότι θα μείνουμε εκτός από τη συνέχεια του Europa League. Τα τελευταία λεπτά ήταν πάντα ιδιαίτερα για εμένα κατά τη θητεία μου στον Ολυμπιακό. Ήταν απίστευτο ότι έβαλα γκολ στο τέλος και περάσαμε στην επόμενη φάση. Ακόμα λαμβάνω πολλά βίντεο και μηνύματα από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που τραγουδούν το όνομά μου και φωνάζουν σαν... τρελοί από χαρά! Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού είναι πολύ πιστοί και αγαπούν την ομάδα τους τόσο πολύ, που κάτι ανάλογο εγώ προσωπικά δεν έχω δει. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός είναι ιδιαίτερο κλαμπ. Εύχομαι στην ομάδα να έχει πάντα επιτυχίες. Πάντα θα την ακολουθώ. Εύχομαι σήμερα να νικήσει 2-1».

Ο Χασάν, ο οποίος σήμερα αγωνίζεται στην πατρίδα του για λογαριασμό της Al-Ettifaq, έκανε 97 συμμετοχές με τα «ερυθρόλευκα» και σημείωσε 38 γκολ, ορισμένα εκ των οποίων επιτεύχθηκαν στα τελευταία λεπτά, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές, που δεν θα ξεχαστούν ποτέ.