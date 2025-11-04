Ο κόουτς Σίμος ανακοίνωσε τις επιλογές του για το αρχικό σχήμα των Νέων των Πειραιωτών στο εντός έδρας παιχνίδι με την Αϊντχόφεν.

Ειδικότερα ο σχηματισμός των Νέων του Ολυμπιακού κόντρα στην ολλανδική Αϊντχόφεν στον αγώνα στον Ρέντη θα έχει ως εξής: Χριστοδουλόπουλος στο τέρμα, άμυνα με Σιώζιο, Καρκατσάλη, Μίλισιτς, Αβραμούλη και Αλαφάκη. Κέντρο με Κολοκοτρώνη και Τουφάκη έξω δεξιά και έξω αριστερά και εσωτερικά τους Λιατσικούρα και Φίλη και φορ ο Χάμζα.

Στον πάγκο του Ολυμπιακού είναι οι: Καμπαγιοβάνης, Θεοδωρίδης, Καλαϊτζίδης, Σουλανιάκου, Βασιλακόπουλος, Τρικαλιώτης, Κορτές, Ποτουρίδης και Κότσαλος.

