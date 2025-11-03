Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την PSV το οποίο θα γίνει αύριο Τρίτη (04/11, 17:00) για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Youth League.

Οι «Ερυθρόλευκοι» θέλουν να πετύχουν την 3η τους νίκη στη φετινή διοργάνωση, καθώς θυμίζουμε πως την πρώτη αγωνιστική νίκησαν την Πάφο με 4-0, ενώ δύο εβδομάδες αργότερα, επικράτησαν της Άρσεναλ στο Λονδίνο με 1-2. Μοναδική απώλεια για την Κ19 του Ολυμπιακού ήταν στη Βαρκελώνη, όπου ηττήθηκε με 3-0 από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Μπαρτσελόνα. Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Γιώργος Σίμος έκανε γνωστή την αποστολή της ομάδας των Πειραιωτών, η οποία απαρτίζεται από τους παρακάτω ποδοσφαιριστές (στους οποίος μέσα είναι και ο Λιατσικούρας).

Αναλυτικά: Νικολαΐδης, Καμπαγιοβάνης, Χριστοδουλόπουλος, Σιώζιος, Μίλισιτς, Θεοδωρίδης, Βενέτης, Καρκατσάλης, Ρολάκης, Αλαφάκης, Κότσαλος, Σουλανιάκου, Φίλης, Χάμζα, Καλαϊντζίδης, Ποτουρίδης, Βασιλακόπουλος, Τρικαλιώτης, Κορτές, Κολοκοτρώνης, Λιατσικούρας, Αβραμούλης, Τουφάκης και Φλούδας.

Σίμος: «Να κάνουμε το σύλλογο και τον κόσμο περήφανους»

Ο προπονητής της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης δήλωσε πως τόσο εκείνος, όσο και οι παίκτες του πηγαίνουν στο γήπεδο με μεγάλη αποφασιστικότητα και πως θέλουν να κάνουν περήφανο, τόσο τον κόσμο του Θρύλου, όσο και το σύλλογο.

Αναλυτικά τι είπε ο Σίμος: «Αύριο μας περιμένει ένας αγώνας απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο όπως η PSV, τέτοιοι αγώνες είναι που χτίζουν χαρακτήρες και νοοτροπίες. Για εμάς κάθε ματς στο UEFA Youth League είναι κάτι παραπάνω από μία διοργάνωση. Είναι μία ευκαιρία να δείξουμε το πάθος, το θάρρος και την καρδιά που χαρακτηρίζουν τον Ολυμπιακό. Πηγαίνουμε στο γήπεδο με σεβασμό, αλλά και μεγάλη αποφασιστικότητα. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ικανότητα μας, στη δουλειά που κάνουμε καθημερινά και θέλουμε να κάνουμε το σύλλογο και τους φιλάθλους περήφανους μέσα από την πειθαρχία και την ομαδικότητα μας».