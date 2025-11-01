Τζόλης: Υπέγραψε τη νίκη της Μπριζ και πανηγύρισε α λα... Squid Game
Δεν είναι καν... είδηση πλέον. Ο Χρήστος Τζόλης εξακολουθεί να είναι ο πιο κομβικός παίκτης της Μπριζ, εξακολουθεί να την οδηγεί κάνοντας τη διαφορά. Και αυτό έκανε και κόντρα στην Ντεντέρ. Στο 29ο λεπτό του αγώνα με διπλή προσπάθεια βρήκε δίχτυα και διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, κλειδώνοντας επί της ουσίας τη νίκη με την οποία πλησίασε ξανά την πρωτοπόρο του βελγικού πρωταθλήματος, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, στους τρεις βαθμούς.
Εντύπωση πάντως προκάλεσε και ο πανηγυρισμός του Έλληνα εξτρέμ, που έφτασε τα 8 γκολ και τις 8 ασίστ σε 21 εμφανίσεις φέτος. Παρέα με τους Φέρμαν και Τρεσόλντι πανηγύρισαν το γκολ του σε κλίμα... Halloween, φορώντας τις χαρακτηριστικές μάσκες των φρουρών από τη δημοφιλή σειρά «Squid Game».
🎭 | Halloween is duidelijk nog niet voorbij. 👻🎃 #CLUDEN— DAZN België (@DAZN_BENL) November 1, 2025
Bekijk de #JPL exclusief bij DAZN! 📲 pic.twitter.com/o2WzZJcWyq
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.