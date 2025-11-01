Ο Χρήστος Τζόλης έκανε ξανά τη διαφορά για την Μπριζ, αλλά αυτή τη φορά είχε φυλαγμένο έναν πολύ ιδιαίτερο πανηγυρισμό μαζί με τους συμπαίκτες του.

Δεν είναι καν... είδηση πλέον. Ο Χρήστος Τζόλης εξακολουθεί να είναι ο πιο κομβικός παίκτης της Μπριζ, εξακολουθεί να την οδηγεί κάνοντας τη διαφορά. Και αυτό έκανε και κόντρα στην Ντεντέρ. Στο 29ο λεπτό του αγώνα με διπλή προσπάθεια βρήκε δίχτυα και διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, κλειδώνοντας επί της ουσίας τη νίκη με την οποία πλησίασε ξανά την πρωτοπόρο του βελγικού πρωταθλήματος, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, στους τρεις βαθμούς.

Εντύπωση πάντως προκάλεσε και ο πανηγυρισμός του Έλληνα εξτρέμ, που έφτασε τα 8 γκολ και τις 8 ασίστ σε 21 εμφανίσεις φέτος. Παρέα με τους Φέρμαν και Τρεσόλντι πανηγύρισαν το γκολ του σε κλίμα... Halloween, φορώντας τις χαρακτηριστικές μάσκες των φρουρών από τη δημοφιλή σειρά «Squid Game».