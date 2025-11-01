Χωριστούς δρόμους αποφάσισαν να τραβήξουν ο Λαμίν Γιαμάλ και η Νίκι Νικόλ, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του το wonderkid της Μπαρτσελόνα.

Ο Λαμίν Γιαμάλ έβαλε τέλος στις φήμες και επιβεβαίωσε δημόσια τον χωρισμό του από τη διάσημη τραγουδίστρια Νίκι Νικόλ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρξε κανένα τρίτο πρόσωπο στην υπόθεση.

Ο νεαρός σταρ της Μπαρτσελόνα και η Αργεντινή σταρ της μουσικής σκηνής είχαν τραβήξει πάνω τους τα φώτα τόσο του αθλητικού όσο και του lifestyle Τύπου τους τελευταίους μήνες, με τη σχέση τους να αποτελεί θέμα συζήτησης σε μέσα ενημέρωσης και social media.

Μιλώντας στον δημοσιογράφο Χάβι Όγιος, ο Γιαμάλ δήλωσε: «Δεν είμαστε πια μαζί. Δεν έχει συμβεί καμία απιστία, απλώς αποφασίσαμε να χωρίσουμε. Όσα ακούγονται δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα».

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από την εκπομπή D Corazón και προκάλεσε σάλο στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς τις τελευταίες μέρες υπήρχαν έντονες φήμες για απομάκρυνση του ζευγαριού μετά το ταξίδι του Γιαμάλ στο Μιλάνο, όπου φέρεται να πέρασε μια βραδιά με φίλους και φίλες.

Ο 17χρονος διεθνής, που αποτελεί το νέο μεγάλο αστέρι της Μπαρτσελόνα, προσπάθησε να βάλει τέλος στην παραφιλολογία, τονίζοντας πως «δεν έχει υπάρξει καμία προδοσία ή άλλο άτομο».