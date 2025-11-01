Ο 15χρονος γιος του CR7 άνοιξε το σκορ στο 3-0 επί της Ουαλίας στο Κύπελλο Ομοσπονδιών στην Τουρκία, οδηγώντας την Πορτογαλία σε δεύτερη συνεχόμενη νίκη.

Ο Κριστιάνο Τζούνιορ, γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο, πέτυχε το πρώτο του γκολ με την εθνική Πορτογαλίας Κ16, οδηγώντας την ομάδα σε άνετη νίκη 3-0 επί της Ουαλίας στο Κύπελλο Ομοσπονδιών που διεξάγεται στην Τουρκία.

Ο 15χρονος άνοιξε το σκορ στο 42ο λεπτό, ενώ ο Καμπράλ ανέλαβε να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα με δύο γκολ. Η Πορτογαλία σημείωσε έτσι τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στη διοργάνωση, μετά το ντεμπούτο του Τζούνιορ στο προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στην Τουρκία.

Ο γιός του Πορτογάλου σταρ αγωνίζεται στην ομάδα νέων της Αλ Νασρ στη Σαουδική Αραβία και δείχνει ότι κληρονόμησε το ταλέντο του πατέρα του. Η επόμενη πρόκληση για την Πορτογαλία Κ16 είναι απέναντι στην Αγγλία την Τρίτη (4/11).