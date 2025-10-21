Ο γιός του Κριστιάνο Ρονάλντο κλήθηκε για πρώτη φόρα στη K16 της εθνικής Πορτογαλίας

Ο γιός του Ρονάλντο, «Κριστιανίνο», κλήθηκε για πρώτη φόρα στη εθνική ομάδα Κ16 της Πορτογαλίας παρά το γεγονός ότι είναι μόλις 15 χρονών.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ, ο μεγαλύτερος γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο, πρόκειται να επιστρέψει στις ακαδημίες της Πορτογαλίας, αφού κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα κάτω των 16 ετών για ένα τουρνουά που θα διεξαχθεί στην Τουρκία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FPF), ο 15χρονος είναι μεταξύ των 22 παικτών που κλήθηκαν στην ομάδα Κ16 για να αγωνιστούν στο Κύπελλο Ομοσπονδιών, το οποίο έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου στην Αττάλεια.

— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 20, 2025

Γνωστός στην Πορτογαλία με το παρατσούκλι «Κριστιανίνιο», ο γιος του Ρονάλντο έχει ήδη κάνει πέντε εμφανίσεις με την ομάδα Κ15, κάνοντας το ντεμπούτο του τον περασμένο Μάιο στο τουρνουά Βλάτκο Μάρκοβιτς στην Κροατία, όπου ξεχώρισε με δύο γκολ στον τελικό εναντίον των γηπεδούχων (2–3).

Κατά τη διάρκεια εκείνης της διοργάνωσης, φόρεσε την εμβληματική φανέλα με το Νο.7 και αγωνίστηκε ως αριστερός εξτρέμ, στην ίδια θέση που κατείχε ο Κριστιάνο στην αρχή της καριέρας του.

Όπως και ο πατέρας του, ο «Τζούνιορ» αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στις ακαδημίες της σαουδαραβικής ομάδας Αλ Νασρ, έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί στις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Γιουβέντους.